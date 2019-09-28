竹縣高鐵特區惡狼 1次抓2女童性侵

2019-09-28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹縣高鐵特區發生2名女童遭色狼隨機挑定，2童均遭性侵受傷濺血！

騎機車隨機找獵物

38歲男子黃中琦在高鐵特區發現2名要到公園玩的11歲女童，快速兇狠地指侵2童，造成她們下體嚴重裂傷大出血。檢警逮捕黃嫌，發覺他修剪指甲、關手機滅跡，但遭收押時卻下跪痛哭，新竹地檢署檢方痛批根本是「鱷魚的眼淚」，依連續性侵幼女等罪起訴，建請法官重判。

檢警追查，黃嫌今年5月先偷一塊車牌放在自己機車上，7月26日晚上7點多關手機，騎車到暗巷改掛偷來的車牌，接著到竹北市高鐵特區尋找獵物，見2名11歲女童小芬、小娟（化名）正前往公園玩耍，在路邊用手摀住小芬嘴巴，右手指侵小芬，受害人下體裂傷大量出血。小娟伸手捏黃嫌背部想阻止，黃嫌推倒小娟兇狠指侵，同樣造成小娟下體裂傷。

被逮辯稱只有摸

黃嫌犯後逃至新埔鎮褒忠橋前方產業道路，將偷來車牌以塑膠袋包裝，棄置褒忠橋下，才返回住處。檢警循線逮捕黃嫌，他只承認摸2名女童，辯稱沒有性侵。

但檢察官根據DNA型別鑑驗，認定黃嫌涉案，且發覺他刻意修剪涉嫌指侵的右手指甲，還查出他案發時刻意關機，可見是預謀犯案，犯後則湮滅犯行證據。全案依攜帶兇器竊盜罪、2件性侵幼女罪起訴。

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