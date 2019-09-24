聯結車煞不住？ 4車連環撞1死

2019-09-24

〔記者廖雪茹／新豐報導〕西濱公路台15線新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道南端前方，昨上午發生連環車禍，一輛聯結車疑似追撞同車道一輛大貨車，並波及紅色、黑色兩輛轎車，造成大貨車司機57歲林男不治，紅色轎車駕駛輕傷。

鳳鼻隧道前施工 速限降至30

竹北市尚義里長曾福表示，事故路段因台61線施工需要，中間快車道原本兩車道縮減為一個車道，行經該路口後，再縮減匯入慢車道一個車道；西濱車速大多7、80公里以上，但進入工區，速限漸降為50公里再降至30公里，駕駛人恐因煞車減速不及而釀禍，建議加強交管及相關警示設施，提醒用路人留意。

西部濱海公路北區臨時工程處表示，將邀集相關單位會勘，研議加強警示配套措施。

昨上午約8點48分，林男駕駛聯結車行經西濱公路北上車道70公里處與竹4線路口，疑似追撞直行的大貨車，大貨車再往前追撞紅色轎車後翻覆；聯結車則偏往左側，擦撞到黑色轎車右後車身，最後撞上電線桿才停止。現場零件散落一地，4車皆受損，2輛大車車頭嚴重扭曲。

警方調查，聯結車駕駛林男和大貨車駕駛林男未酒駕，大貨車林男送醫不治，紅色轎車駕駛則輕傷。

聯結車司機林男說，昨凌晨3點多自高雄出發，要到桃園觀音工業區卸貨，行經肇事地點時，前方大貨車疑似欲減速或轉彎，他可能煞車不及撞上，隨即發生連環車禍。

黑色轎車駕駛李男說，當時他從南下車道轉至路口停等紅綠燈，準備離開西濱公路前往竹北市區，突遭聯結車撞擊右後車身，嚇了一大跳。

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