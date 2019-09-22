小貨車撞車再撞早餐店 路過男截肢保命

2019-09-22

〔記者顏宏駿、湯世名／彰化報導〕昨天上午，10多人正在彰化縣員林市莒光路及靜修路交叉路口的早餐店悠閒用餐，未料一部滿載建築板模的小貨車與對向正要左轉的休旅車發生對撞，失控衝進早餐店。剛下車路過該處的張姓、陳姓新兵也被撞成重傷，張男左小腿僅以皮黏住，骨骼幾乎壓碎，當場休克，送醫緊急截肢保命。

這場車禍總共造成10人輕重傷，包括小貨車駕駛葉男（20歲）、休旅車駕駛王男（22歲）。2人意識昏迷，因顱內出血送往彰化秀傳醫院進行手術，到昨晚仍昏迷中。2人抽血檢驗均無酒精反應，警方從路口監視器研判，不排除是雙方號誌判斷衝突而釀禍；小貨車屬於直行車，駕駛高速通過路口，應注意而未注意，而休旅車左轉時，是否有等待左轉燈亮起，都要釐清。

警方調查，昨日上午9點5分，葉男沿莒光路往南行駛，車子來到靜修路口時，遇駕駛休旅車的王男左轉。從監視器畫面觀看，小貨車並未明顯減速，攔腰撞上休旅車，再失控衝向路旁的早餐店用餐區。

當時在用餐的員林高中女學生心有餘悸地說，聽到煞車聲及碰撞聲後，就見貨車衝進來。當時店內有10多人在用餐，大家完全沒有時間逃。路過該處的張男（22歲）、陳男（24歲）雙雙被撞進早餐店，張男還被壓在貨車底下，事故現場一片狼藉，大家合力把他救出。

入伍新兵 休假遇橫禍

張男、陳男是入伍不到1個月的新兵，昨放假搭車回到員林市，不料才剛下車路過該處就慘遭橫禍。張男右腳被重壓，左小腿僅剩皮黏住。他先被送往對面的員基醫院急救，因傷重需要截肢立即轉送彰基醫院，目前仍未脫離險境。陳男也轉送彰基，他右腳骨折幸意識清楚。

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