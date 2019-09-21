司法話題》前公懲會委員長轟司法院長失職 石木欽批操弄 許宗力稱秘密調查

發律師函要求說明
〔記者吳政峰／台北報導〕司法院調查前公懲會委員長石木欽被檢舉與涉訟友人、佳和集團董事長翁茂鍾不當往來案，報告內容卻在人事審議委員會開會前外洩給媒體，且會還沒開，院方先發新聞稿痛責石木欽「嚴重違反法官倫理，傷害司法形象」，石木欽質疑司法院長許宗力操弄風向，20日發律師函要求說明；許宗力回應說「無從得知媒體之消息來源」。
許宗力透過司法院表示，司法院接獲檢方相關函件，即對本案展開調查，調查及約談過程均要求嚴守秘密，司法院無從得知媒體消息來源，倘有同仁洩密，必當嚴懲。
對於石木欽質疑人審會17日開會前，司法院揭露其全名指他「不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象」，等同未審先判、羅織情事，嚴重破壞人事審議體制的客觀公平。司法院表示，媒體已於13日報導石木欽涉不當行為，考量公懲會委員長是非常崇高的司法首長職務，廣受各界關注，故認為有向社會大眾說明及澄清必要。
石木欽表示，當初因為接受行政調查，不希望外界有過多聯想，才辭職以維護民眾對司法的信賴，沒想到竟有媒體提前登載本案重要資訊，鉅細靡遺報導調查案情，並附加與事實不符、詆毀他名譽的醜化標題，顯見是為了不法操弄而洩漏應秘密的資訊，藉此影響人審委員判斷。
誰洩密？籲許勿放任縱容
石木欽說，許宗力身為司法院長及人審會主席，縱非洩密者，亦有監督不周，且事後未制止澄清，嚴重失職。石木欽要求許宗力採取適法處置，勿再放任縱容不當違失，以免遭追究民事、刑事等責任。
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石木欽委請律師廖芳萱對司法院長許宗力發出律師函。（記者吳政峰攝）
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石木欽委請律師廖芳萱對司法院長許宗力發出律師函。（記者吳政峰攝）
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司法院長許宗力對日前民調顯示近八成民眾不信任法官審理案件公平性，直言感到很沮喪。（記者楊國文攝）
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前公懲會委員長石木欽。（記者劉信德攝）