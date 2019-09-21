司法話題》前公懲會委員長轟司法院長失職 石木欽批操弄 許宗力稱秘密調查

2019-09-21

發律師函要求說明

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院調查前公懲會委員長石木欽被檢舉與涉訟友人、佳和集團董事長翁茂鍾不當往來案，報告內容卻在人事審議委員會開會前外洩給媒體，且會還沒開，院方先發新聞稿痛責石木欽「嚴重違反法官倫理，傷害司法形象」，石木欽質疑司法院長許宗力操弄風向，20日發律師函要求說明；許宗力回應說「無從得知媒體之消息來源」。

許宗力透過司法院表示，司法院接獲檢方相關函件，即對本案展開調查，調查及約談過程均要求嚴守秘密，司法院無從得知媒體消息來源，倘有同仁洩密，必當嚴懲。

對於石木欽質疑人審會17日開會前，司法院揭露其全名指他「不當往來，嚴重違反法官倫理，傷害司法形象」，等同未審先判、羅織情事，嚴重破壞人事審議體制的客觀公平。司法院表示，媒體已於13日報導石木欽涉不當行為，考量公懲會委員長是非常崇高的司法首長職務，廣受各界關注，故認為有向社會大眾說明及澄清必要。

石木欽表示，當初因為接受行政調查，不希望外界有過多聯想，才辭職以維護民眾對司法的信賴，沒想到竟有媒體提前登載本案重要資訊，鉅細靡遺報導調查案情，並附加與事實不符、詆毀他名譽的醜化標題，顯見是為了不法操弄而洩漏應秘密的資訊，藉此影響人審委員判斷。

誰洩密？籲許勿放任縱容

石木欽說，許宗力身為司法院長及人審會主席，縱非洩密者，亦有監督不周，且事後未制止澄清，嚴重失職。石木欽要求許宗力採取適法處置，勿再放任縱容不當違失，以免遭追究民事、刑事等責任。

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