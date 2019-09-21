八卦山139線測速桿 1年開單6495件

2019-09-21

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化、南投兩縣八卦山稜線的一三九線縣道，因汽機車競速造成事故頻傳，警方去年裝設固定式測速照相桿，一年來共抓了六四九五件違規超速案件，平均每月高達近六百件，最高可為國庫進帳一千五百餘萬元，警方呼籲民眾行經該路段應減速慢行，否則荷包失血事小，一旦造成車毀人傷更是後悔莫及。

超速違規 平均每月近600件

去年七月間倪姓交大生騎單車行經一三九線道，遭郭姓男子撞死還肇逃，彰化地院日前一審判決郭男撞死人肇逃不僅要付出二千餘萬元賠償，刑事二審更因過失致死罪、肇事逃逸罪，判處應執行有期徒刑五年；去年九月一名鄭姓大學生騎機車行經一三九線花壇鄉路段時，連人帶車衝往邊坡墜落十餘公尺深山谷，當場死亡，坊間出現奪命路段抓交替傳言，引發人心惶惶，彰化市公所也首度在該路段舉辦百桌路祭。

為遏止飆車、競速，彰化縣警局交通隊去年十月在一三九線彰化市、花壇鄉與芬園鄉交界的二十一公里處設置固定式測速照相桿，汽、機車速限一律為五十公里，寬容值十公里，亦即超速逾六十公里就拍照告發。

限速50竟飆到119 罰款2.4萬

縣警局交通隊二組組長汪振豪指出，這支測速桿從去年十月裝設啟用，到今年九月中旬為止，近一年來共告發六四九五件超速違規案件，上月還告發一件時速高達一一九公里的超速案。

交通隊強調，該路段彎道多且位於八卦山稜線，因此沿線速限才會設在五十公里，一般超速罰鍰為一二○○元以上二四○○元以下，而上月告發時速一一九公里案件，超速逾六十公里，因此裁罰二萬四千元，吊扣車牌三個月。

三組組長蕭汝上則說，去年十月設立這支測速桿與道路中央的反光桿後，事故發生率比設立前少了約三成，足見測速桿、反光桿對於遏阻車輛超速或競速有正面助益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法