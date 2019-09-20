《司法話題》分案斂財／女貪檢手段高 柯金柱是始祖

2019-09-20

〔記者張文川／台北報導〕地檢署、法院的分案，攸關偵審公正性，一般民眾多半不了解分案流程，詹昭書就是藉此謊稱可利用值日收案，向業者詐財。檢察官利用分案機制斂財的最知名案例，首推被封為「最貪女檢察官」的新北地檢署前主任檢察官陳玉珍，她利用當年的分案漏洞「後案併前案」，對案件上下其手，把友好的電玩業者案件全併給自己偵辦，放水給予不起訴，相較於詹昭書，手法更為細膩。

陳玉珍利用過去的分案陋規，「同被告、同罪名」案件在檢察官手中尚未結案時，符合要件的新案會自動分給同一名檢察官承辦，也就是「後案併前案」；她先以收到檢舉信等由，立案直接分給自己，拖著不結案，往後相同被告的同罪案件若遭檢舉或挨告，全都分案到她手上。

陳藉此向電玩業者施永華每月索賄25萬元，後來與施鬧翻，終遭反噬。陳玉珍於6年7個月期間收賄2300萬元，今年2月被判刑12年定讞入獄。

但利用分案漏洞賺黑心錢的鼻祖並非陳玉珍，而是台北地檢署前檢察官柯金柱（已故）。柯2002年與擔任律師的同學串謀，杜撰有醫院詐領勞健保費的檢舉信寄給他，柯立案後，將其他類似案件移轉給自己併案調查，向醫院收賄550萬元，並將相關被告不起訴。2008年，台北地院將他判刑20年，法官裁定50萬元交保，柯等待交保時身體不適猝死。

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