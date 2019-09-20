《司法話題》貪73萬千萬退休金飛了 詹昭書律師資格難保

2019-09-20

〔記者黃捷／台北報導〕新竹地檢署前檢察官詹昭書涉貪，雖然職務法庭2014年判決他停止任用3年的期限已過，但如今他被司法認定利用檢察官職務詐財，未來肯定無法回任，千萬元退休金也泡湯；他於2012年取得律師資格，遭判刑後已不符「律師法」規範的消極資格，依慣例將召開律師懲戒委員會評議，其資格恐怕也會被撤銷。

利用職務詐財 無法回任司法官

詹昭書除了在檢察官任內向污泥廠業者詐財73萬元，全案曝光後，他還被查出替妻子黃郁珺關說司法，甚至接受業者招待，2014年被司法院職務法庭判決撤職、停止任用3年。

黃郁珺過去以教授日文家教班為業，2006、2007年間明知自己財務狀況不佳，竟利用與兩名學生間的信賴關係，拜託學生替她墊付家中開銷及信用卡債約500萬元，事後未還挨告詐欺，高等法院將她判刑5月、易科罰金15萬元，緩刑2年定讞。職務法庭指出，黃郁珺被起訴前，詹昭書竟致電承辦檢察官及檢察事務官表示「我們都是同行」、「本案僅為假性財產犯罪」、「對方代理人以刑逼民違反律師倫理…」，企圖影響辦案人員，明顯關說司法個案。

此外，詹昭書自2007年起，以到台北念研究所為由，長期向業者借用重型機車及福斯9人座廂型車，甚至由業者代付高額家具價款，收受公關費，嚴重傷害檢察官形象。

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