PO文「老女人愛小鮮肉」 學生母不起訴

2019-09-10

30歲補教女老師愛上17歲男學生

〔記者陳慰慈／新北報導〕30多歲補習班女老師，喜歡上年僅17歲的男學生，男學生的母親反對這段畸戀，兒子卻離家出走，婦人不滿PO網「老女人愛小鮮肉」、「狼師」等語，女師對婦人提告違反個資法及加重誹謗罪，新北地檢署認定母親發言有所本，昨予婦人不起訴。

反對師生畸戀 兒竟離家出走

去年11月，婦人找到女老師友人臉書，另開設新帳號，將兩人的合照當作新帳號臉書大頭貼，並以「老女人愛小鮮肉」作為個人簡介，用新帳號、個人帳號在女老師友人臉書發文：「沒水準的老師，跟著狼師有樣學樣，看看你對長輩的嘴臉，活該做不下去！」女老師及其友人發現，不甘名譽受損及個資被洩，對婦人提告。

婦人到案坦承因兒子離家心情不好，設立新帳號就是為了發文。指去年1月，她就向補習班投訴女老師，女老師也簽立切結書，承認違反補習班教學委任契約書規定，日後不再與兒子接觸聯絡，女老師也承認此事。

檢方調查，女老師曾對婦人說：「感情我真的沒辦法控制」、「我今天願意為了表示尊重他的父母跟他分開」，另又LINE學生說：「我愛你寶貝」，兩人還有擁抱、親吻情侶合照，認定婦人貼文「老女人愛小鮮肉」、「狼師」出於「有相當理由確信其為真實」，行為不符違反個資法規定，女師提告婦人部分處分不起訴；但臉書是女老師與友人的合照，被女老師友人指控加重誹謗罪部分仍被起訴。

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