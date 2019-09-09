防逃新制更嚴 被害家屬怒︰還是跑了

2019-09-09

〔記者吳昇儒／新北報導〕海軍陸戰隊上兵何勝文遭誤殺死亡案，命案主嫌王念平在法院宣判前棄保潛逃，被害人家屬不滿法院「放人」，外界更質疑防逃機制不是修正通過實施，院、檢單位有更多的防逃武器在手，怎還是讓重犯跑了？

台灣過去發生多起重犯棄保潛逃案例，為避免再出現停止羈押、判決定讞的被告潛逃，立法院7月臨時會3讀通過「刑事訴訟法部分條文修正案」加強防逃機制，現已開始施行，其中包括增訂「法院於審判中許可停止羈押者，得命被告於宣判期日到庭」，避免被告逃匿。

而為防止未被羈押的被告在法院判決有罪後逃逸，第469條條文明定，經諭知死刑、無期徒刑或逾2年徒刑，有逃亡之虞者，檢察官得逕行拘提，與舊法相比，新法更加嚴格。

此次修正在條文增訂，法院許可停止羈押時，經審酌人權保障及公共利益之均衡維護，認有必要者，得定相當期間，命被告接受適當的「科技設備監控」；未經許可，不得離開住、居所或一定區域；「交付護照、旅行文件」或通知主管機關不予核發護照、旅行文件；未經許可及不得就特定財產為一定的處分等4款防逃機制。

針對重犯 先用電子腳鐐

法務部政務次長陳明堂表示，新增條文為「日出條款」，許多設備尚在添購，已先請地檢署先提供針對性侵犯所使用的電子腳鐐因應，另法院部分，法務部會先提供設備共享，讓院方有充分時間添購科技設備。

近來重大棄保潛逃案 件 一 覽 表

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