誤殺上兵何勝文 主嫌王念平棄保潛逃

2019-09-09

〔記者李立法／屏東報導〕海軍陸戰隊上兵何勝文，去年在屏東縣潮州鎮的加油站加油，卻因兩派人馬鬥毆尋仇認錯人，慘遭射殺身亡，命案主嫌之一的25歲男子王念平，羈押4個多月後獲交保，就在案件即將宣判之際，王男卻屢傳不到庭，屏東地院認為他已潛逃，除沒收40萬元保證金，並發布通緝。

案件即將宣判主嫌跑了

何勝文的叔叔何新才昨聽到消息後感到驚訝，認為涉嫌殺人的重刑犯怎麼可以交保，實在離譜，現在人跑掉了，司法要如何給死者家屬交代，倘若王念平逃亡期間又有人受害，又該如何向社會交代。

何勝文叔叔批太離譜

男子王念平不滿女友去年6月1日遭男子鄞子翔在臉書辱罵，雙方互嗆「拚輸贏」，當晚各自揪眾談判，王男的人馬在屏東縣潮州鎮延平路中油加油站，與鄞男的人馬發生第1波衝突，搭乘賓士車的1名黃姓男子被鄞男眾人分持棍棒打死，海軍陸戰隊上兵何勝文收假返營途中，被事後尋仇的王男人馬誤認是鄞男人馬，遭到誤殺。

檢警陸續逮捕涉案31名嫌犯，何勝文所駕駛的車輛被砸，並有多處彈孔，致命傷是腹部中彈流血過多，經比對彈道，致命槍傷是槍擊要犯洪偉智所造成，他在逃亡多日後被逮。

屏檢認定王念平等人涉嫌持空氣槍對何勝文射擊，去年9月13日將洪偉智及王念平、謝嘉宏、童楓庭、林政瑋、洪啟峯等6名共犯依殺人、槍砲等罪起訴，其餘25人分別以傷害及聚眾鬥毆致人於死等罪起訴。

槍手洪偉智 羈押中

去年9月檢方偵結移審屏東地院後，裁定續押洪偉智（羈押中）及王念平等嫌犯，王念平否認持空氣槍射擊何勝文，以檢方無足夠證據證明他與洪偉智有共同殺人犯意聯絡，他是案發後主動投案，顯無逃亡之虞，且同案其他被告均證述明確，並無勾串證人的問題等理由，聲請交保。

屏東地院裁定王念平40萬元交保，並於去年10月18日獲釋，禁止出海及出境並限制住居，但屏東地院審理庭今年7月傳喚王念平出庭卻屢傳不到，經簽發拘票拘提未果，認定已經逃匿，除沒收保證金外，並對王念平發布通緝。

屏東地院未回應

檢方表示，王念平等被告因涉10年以上、無期徒刑或死刑殺人重罪，且有逃亡及串證之虞才聲押獲准，該案偵結移審地院後，有關被告提出的交保聲請，由法官依全案審理情況進行裁量，不過，屏東地院發言人不接記者來電，不知其回應。

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