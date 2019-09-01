名中醫師劈腿誤8年青春 女求償200萬判准

2019-09-01

交往8年 瞞女他已婚

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已婚劉姓中醫師與羅姓女病患交往長達8年，羅女指控說，她遲至今年才發現劉男已婚，且疑與另6名女人交往，後來劉男承諾給她200萬元「封口費」卻食言而肥，因此提出民事訴訟；劉男辯稱受羅女脅迫才承諾給錢，這項承諾應撤銷。法院審理認為，劉男不希望羅女向他的父母告狀，也不希望醜事被羅女張揚，願以200萬元換取「封口」，羅女並沒有用違法言行威脅劉男，判劉男應給付200萬元，可上訴。

怕女張揚給封口費 又反悔

劉姓中醫師長相帥氣，常上媒體暢談醫療養生之道。羅女向台中地院提起「給付和解金」民事訴訟，指2011年間她找劉男看診後，劉積極追求她，2人交往8年，她曾拍裸照給劉男觀賞，買名錶等禮物給劉，直至今年3月，才發現劉男已有家室，且與另外6名女人交往。

今年3月間2人談判時，羅女質問「我的8年青春值多少錢？」劉男同意拿200萬元當賠償金。

不過劉出庭稱，羅女威脅要找他的父母，他才同意給200萬元。法官勘驗雙方談判錄音，羅女問：「為何這8年來隱瞞已婚身分？」劉：「我欺騙妳的事情，我可以承認，我可以道歉」，後來承諾：「200萬我兩個禮拜內會給妳」等語，羅女也承諾：「我就閉口不提這件事。」

法官認為，劉男願意給200萬元，是避免父母擔憂或受父母責難，擔心自己婚外情被親友知道，承受負面社會觀感，羅女沒有不法危害劉男的言行，依此判決羅女勝訴。

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