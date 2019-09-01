超商取貨不付錢 猖狂！當場開箱取彈試槍

2019-09-01

〔記者彭健禮／苗栗報導〕基隆市29歲黃男網購道具槍彈，商品採超商貨到付款，日前取貨時黃男沒錢支付，竟假冒刑警威嚇店員「你知道這裡頭是什麼東西嗎？」黃男當場「開箱」取出子彈，裝入隨身攜帶的手槍內，並在店內開一槍，隨即取走包裹逃逸，行徑猖狂。

警方當晚8點40分，在頭份市1間出租套房將黃男逮捕，當場查扣改造手槍、改造子彈、鐵鎚等工具，其中改造手槍具殺傷力，檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及假冒公務員身分加重詐欺罪嫌，將黃男起訴。

檢警調查，黃男2017年10月間開車到基隆，在車內持空氣槍裝填鋼珠BB彈朝車外射擊，擊破他人車窗；黃男後因詐欺案被通緝，輾轉躲到苗栗縣。

黃男網購1萬0400元的道具槍彈，作為改造槍枝零件，商品配送到苗栗市1家便利超商，採貨到付款；黃男6月16日下午2點半前往取貨，他沒錢支付，竟拿出地檢署拘票，告知店員他是偵查佐，並稱包裹裡有違禁物品，要取回偵辦。

黃男見店員猶豫，乾脆搶過包裹，當著店員的面拆開，邊拆邊說「你知道這裡頭是什麼東西嗎？」當店員見到包裹裡頭是一把手槍及數發子彈，大為吃驚。

黃男接著掏出隨身攜帶的手槍，將包裹裡的子彈裝入彈匣，然後朝地面射擊一發。槍聲讓店員飽受驚嚇，黃男趁機將擊發的彈殼及包裹取走，搭計程車逃逸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法