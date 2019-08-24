富少超跑炸隧道致2死3傷 檢追加起訴7年牢獄重罪

2019-08-24

「妨害公眾往來安全致死罪」

〔記者溫于德／台北報導〕富少游瀚甯開超跑釀2死3傷，被依過失致死罪起訴，士林地院昨再度開庭審理，檢察官追加起訴妨害公眾往來安全致死罪，若成立，游男最重會被判無期徒刑或7年以上徒刑。

游瀚甯去年7月6日駕駛藍寶堅尼跑車飆速，在北市自強隧道內撞上工程車，造成2死3傷慘劇。

檢警初步調查，游男車速疑似破百，衝撞工程車後，不僅導致張姓工人死亡，連同車的女友劉映采也喪命。

重現車禍過程 富少低頭不看

士林地院昨再度開庭，勘驗游男事發當下頭戴GoPro錄影畫面、友人行車紀錄器，以及路口監視器畫面，游男見畫面重現眼前，低下頭不願再看。

檢請法院參酌南京東路飆車3死案

檢察官當庭請法院參酌男子謝亞軒去年10月在北市南京東路飆車行為釀3死案，謝男事後被依妨害公眾往來安全致死罪判刑13年，游男可能也有同樣情形，因此追加起訴。

但游男否認觸犯該罪，強調當時與2名友人相約前往新北市平溪一間咖啡館，並約定由他帶路，出發後並未競駛，正常速度開進自強隧道後，見沒有其他車輛才加速，「這是我第一次在隧道內開快車。」

2名律師則說，被告並未約定競速、變換車道、並排駕駛等，不符妨害公眾往來安全致死罪構成要件。

富少與被害家屬和解 不透露金額

游男庭後表達歉意，針對外界好奇和解金額數目，他僅說：「不管我做多少都沒辦法彌補我已經離開的女友，非常抱歉」。

至於同遭富少撞死的工人張松祥，其3位胞兄也透過書信表示，在阿祥告別式中，見游男全身帶傷跪在棺前，加上游家人真誠道歉，兄弟願以同理心寬恕，盼社會大眾、檢察官與法官們可以給他一次悔改的機會，未來可以回饋社會。

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