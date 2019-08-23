疑遭挾持 蘇澳船定位關閉失聯

2019-08-23

船上包括船長共9人

〔記者張議晨／宜蘭報導〕86公噸的宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船「進隆泰6號」，船上包括船長共9人，上月6日從南方澳出海作業，8月18日在中途島西北方約700海里處，船上的船隻定位系統（VMS）失去訊號，疑遭外力關閉，洪姓船主憂心「進」船恐遭外籍漁工挾持。

「進」船失聯海域離台灣東北方約2600海里，靠近國際換日線，目前漁業署、海巡署已請附近作業的3艘台籍漁船協助，國搜中心也通報美、日兩國協尋。據悉，美方第一時間也派遣艦艇前往失聯海域；洪姓船東表示，情況如何今天應該會明朗，希望人、船均安。

美派艦艇到失聯海域

「進隆泰6號」為CT4級漁船，有台籍王姓船長及1名中國籍、7名印尼籍漁工，前往美屬中途島附近海域作業，預計10月底返港。但「進」船的VMS於18日下午斷訊，失聯海域在美屬中途島西北方約700海里，原本使用無線電與「進」船通話的友船新進益186號，發覺「進」船的無線電也不通，加上該船衛星電話故障，整艘船與外界完全斷訊。

洪姓船東說，船上的VMS除非人為關閉，否則不會說斷就斷；船上有1部主機、1部副機，主機失去動力還有副機可供電，出海前主、副機剛完成保養，不可能同時失去電力供應。

船東︰遭挾持可能性高

洪憂心地說，「進」船失聯的海域附近非商船航線，失聯前天氣穩定，無颱風等劇烈天候，被撞沉或受天氣影響的可能性均很低，就算失火也還有時間求救才對。他表示南方澳過去曾有漁船遭漁工挾持，他認為該船被挾持的可能性很高。

50歲王姓船長是首次駕駛「進」船出海，蘇澳鎮代會主席歐進義說，王是資深船長，個性和善，事發後家人都很著急，但目前只能等待。蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，「進」船狀況要等到最近的艦艇、漁船靠近後，才能清楚發生什麼事。

進隆泰6號恐遭挾持疑點

蘇澳籍漁船進隆泰6號在美屬中途島西北方海域失聯。 （讀者提供）

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