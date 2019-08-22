尾牙找「姐姐」站台 美眉吸金16億判16年

2019-08-22

〔記者王定傳／新北報導〕甯嘉科技公司正妹負責人曾甯嘉以投資蘋果、三星等手機買賣，宣稱最高年報酬率124.1％，吸金16.8億元，並利用贈送百萬名車、尾牙砸大錢找「姐姐」謝金燕等藝人開唱，製造營運正常假象，去年公司倒閉，被害者驚覺受騙；新北地院昨依違反銀行法判曾女16年3個月徒刑，併科罰金5千萬，其姊曾桂汶判刑10年。

檢調調查，曾甯嘉自2015年起，向民眾佯稱「有跟遠傳電信高層簽合約」、「姊姊曾桂汶在陽明海運上班，可從遠傳拿到低於巿場價格的手機」等理由，聲稱購入可拿來自行銷售賺差價。

起初部分投資人先訂購少量手機，發現確實能收到後，逐漸掉入陷阱；此時，曾甯嘉再以自行銷售獲利不穩定，或有銷售管道可賣較高價為由，遊說投資人委由她代銷手機，投資人紛紛受騙，吸金合計16.8億。

曾甯嘉除不定期舉辦國外旅遊、贈送手機外，還會贈送賓士、BMW或保時捷名車給投資手機數量達1千支的投資者；2016年12月更成立公司，舉辦盛大開幕儀式，邀請模特兒及舞龍舞獅到場表演，製造業績蒸蒸日上的假象，甚至在五星級飯店舉辦尾牙，吸引民眾掏錢投資。

前年間，甯嘉科技付不出紅利，為讓投資者安心，還砸大錢舉辦盛大尾牙及春酒，不但請黃子佼當主持人，還找來「姐姐」謝金燕開唱，同場還邀請歌手翁立友、詹雅雯、玖壹壹；去年7月因甯嘉倒閉，兩人犯行曝光。此外，曾甯嘉被查出在網路詐騙謝姓男網友209萬餘元。

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