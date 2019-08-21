不滿公務員高聲叫號 惡兄弟將她押出地政所

2019-08-21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕目無法紀！37歲張姓雙胞胎兄弟到新竹市地政事務所申請謄本，只因不滿在服務台值班的63歲杜姓女公務員高聲提醒他們號碼已到，即出言辱罵杜女及狠斥：「妳混哪裡的？是不是沒被人打過？」哥哥還掐杜女頸部，將她押到大門口；新竹地檢署依妨害公務、侮辱公務員、傷害、公然侮辱等罪起訴張姓兄弟。

辱罵、掐頸 旁若無人

檢警調查，張展昭、張志強兄弟今年3月間到新竹市地政事務所，向擔任服務台值班諮詢職務的63歲杜姓女工友詢問辦理土地過戶事宜。杜女說，她當時只是提醒他們，號碼輪到了，請他們到8號櫃台辦理，兩人竟接連大聲罵她。

張氏兄弟不僅以「靠北三小」等一連串難聽字眼辱罵杜女，以及凶她：「大聲什麼！」張展昭還走進辦公區掐住杜女頸部，把杜女架出地政事務所至門口處。有同事見狀要杜女別出去，但她一時難以回應，張展昭竟問杜女： 「是混哪裡的？」杜回答：「我只是在地政所混口飯吃的！」張又狠問：「是不是沒有被人打過？」杜回：「沒人打過我，只有感謝我的服務。」杜女選擇不反抗，被架到門口時，因有其他洽公民眾目睹，張才鬆手。

杜女身為工友，是地政所的公務員，且驗傷發現，頸部受到掐傷及拉傷等傷害。她提告說，此事帶給她非常大的恐懼感，報案目的只希望他們能真心道歉，並非為了報復，希望他們日後不要再對任何公務員施暴。

張志強否認侮辱公務員，辯稱不知道杜女是公務員，並稱如果杜女覺得這種講話態度就要告公然侮辱的話，他也想要告對方公然侮辱與妨害名譽。

侮辱公務員 被提起公訴

檢方認定張志強犯刑法侮辱公務員、公然侮辱罪；張展昭犯刑法妨害公務、侮辱公務員、傷害、公然侮辱罪，將兩人提起公訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法