中秋拚發財 台彩加碼5億

2019-08-20

〔記者吳佳穎／台北報導〕台灣彩券昨宣布「中秋加碼內容」，今年中秋節台彩加碼獎金高達新台幣5億元，其中「威力彩」9月2日頭獎加碼2億，「大樂透」也將於9月3日加開「百組百萬」，「BINGO BINGO賓果賓果」則自9月6日起連續加碼16天。台彩總經理蔡國基表示，整體中秋加碼活動預估能額外帶來18億買氣。

蔡國基表示，「威力彩」頭獎加碼9月2日起跑；9月3日「大樂透」也將以開獎機加開100組獎號，民眾購買9月3日開獎的「大樂透」，除了例行獎項外，只要彩券選號完全對中任一組加開的促銷獎號，就可以獲得100萬獎金，但若同一組促銷獎號有2注（含）以上中獎，則由中獎注數均分。

若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期開出，消費者可繼續購買下期「大樂透」，直到「百組百萬」獎項皆有人中獎，或至10月4日活動結束為止。此外，本期對獎活動為「買當期、對當期」，無法跨期對獎。

此外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，將從9月6日起，連續加碼16天，「基本玩法」1～6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變兩倍；「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍；「猜單雙」玩法是猜中「單」或「雙」，獎金倍數則由6倍提高為7倍，今年中秋預估加碼總金額高達5億元。

刮刮樂部分，台彩也與中信兄弟球星「恰恰彭政閔」合作，推出引退紀念版刮刮樂「恰是傳奇」；頭獎200萬有3個、二獎「5萬元+恰恰親筆簽名球乙顆」共100組，由彭政閔親簽引退專屬版簽名，「恰是傳奇」每張售價200元。

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