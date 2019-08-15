台糖農地淪大麻田 高逾1層樓破查緝紀錄

2019-08-15

〔記者楊金城／台南報導〕台南市仁德區台糖虎山農場林地竟被偷種大麻，有民眾今年5月在農場健行時，發現葉子長得很特別，拍照請教植物專家才知竟是大麻，趕緊通報警方。台南市刑警大隊13日逮捕劉姓男子，並到虎山農場林地查扣大麻活株18株，大麻樹竟長到3.2公尺高，是警方查獲大麻植株最「高」紀錄。

南市刑大副大隊長林清榮說，5月接獲民眾通報仁德台糖虎山農場的偏僻林地栽種大麻後，派員24小時埋伏監控，8月初發現劉嫌前往採摘2大株大麻樹的葉子，但未當場逮捕。

警方不動聲色，成立專案小組追查，確認劉嫌身分和租住南市東區後，13日持搜索票先在劉嫌住處查獲大麻花、大麻葉、大麻種子、捲菸器、種植、溫室、乾燥等製毒栽培設備，查扣的大麻市價超過200萬元。

偷種一年多 健行民眾意外舉發

專案小組再帶劉嫌前往仁德虎山農場林地，摘除和查扣劉嫌栽種的大麻樹活株18株，其中5株長到超過3公尺。

劉嫌約在3年前從網路向外國郵購大麻種子寄到台灣，在室內用水耕和盆栽方式竟種活大麻，1年多前再移植大麻植株到虎山農場偏僻的林地栽種。

劉嫌否認販毒，只有自用，也曾試用大麻葉炒蛋、燉補雞湯，讓警啼笑皆非。

仁德虎山農場由台糖台南區處農場課管理，課長鄭振賢說，大麻植株藏在樹林裡，混雜在一起很難發現，未來會再加強農場巡護。

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