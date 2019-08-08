黑錢洗到哪？中港澳排前三名

2019-08-08

流進流出 中國為最大宗

〔記者黃欣柏／台北報導〕隨著政府逐步強化對不法金流的追緝，近3年警方查獲的洗錢犯罪不法金額大幅提高。至於跨境洗錢的犯罪者，大都把錢洗到哪裡去了？根據行政院「國家洗錢及資恐風險評估報告」，不論流出或流入都以中、港、澳為最大宗，其次為馬來西亞、菲律賓、印尼及越南等東南亞國家。

毒詐年收 各為180、350億

統計顯示，我國最大的黑錢流出國為中國，其後依序為香港、澳門及馬來西亞，接著是菲、印尼及越南並列第5。黑錢流入國首位也是中國，其後同樣是港、澳。

檢警調查，在各種高洗錢風險的犯罪類型中，以毒品販運及詐欺的威脅性最高。毒品販運方面，每年不法所得粗估達180億元，大部分流向中、港、澳及美、加，洗錢手法多由中國毒販指定銀樓業者或在台港商透過地下通匯管道把錢轉到境外，或是透過貿易商與境外空殼公司進行假交易，少部分才是直接夾帶現金到境外賭場洗錢。

詐欺方面，每年粗估不法所得更高達350億元，主要仍是流入中、港、澳，洗錢手法包括透過轉帳水房分多筆層層轉帳到人頭帳戶、地下通匯等，近年還出現以比特幣交易洗錢的案例。

除了毒、詐，組織犯罪、貪污、走私、證券及稅務犯罪等也被列為「非常高風險威脅」，推估每年犯罪所得均在數億到數百億元不等。

美國早在2015年就曾警示，中國是全球最大非法資金流動國。美國國務院提出的「國際毒品管制戰略報告」指出，中國每年恐有超過人民幣1兆元的非法資金流動，該報告並指中國拒絕和其他國家合作打擊跨國洗錢。

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