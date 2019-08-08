高風險家庭又家暴報案3天…七夕 醋夫亂刀砍死妻

2019-08-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕七夕情人節，宜蘭縣卻傳出殺妻案！昨天凌晨1點多，嫁來台灣的46歲中國王姓女子，被18歲女兒發現身中數十刀，倒臥房間門口。警方獲報，鎖定王女61歲呂姓丈夫涉有重嫌，4小時後逮捕逃往桃園的呂嫌；據了解，王女在檳榔攤上班，結識不少男性友人，呂常為此吃妻子的醋，兩人常爭吵，殺妻導火線疑為家庭裡的財務糾紛。

女兒回家發現報警

王女4日就曾被丈夫家暴向警方報案，員警通報縣府社會處後，轉報蘭馨婦幼中心協處；社工原訂昨天下午要前往協談，沒想到凌晨就發生憾事；蘭馨指出，4日獲報當天就派社工訪視，並製作人身安全評估表，昨天預定第二度協談。

社工第二度協談前出事

據了解，王女從2015年起，就被社會處通報為家暴高風險家庭，平日經營檳榔攤，夫妻育有2個女兒，一家人與呂男的父親同住，三代同堂；昨天凌晨，呂男與妻子發生嚴重爭吵，驚動附近熟睡的鄰居。

昨天凌晨約1點，大女兒下班回家，發現母親王女身中數十刀，倒臥在2樓臥室門口，房內都是血跡，消防人員將王女送醫搶救仍不治。警方到現場，發現王女丈夫呂男涉有重嫌，且人已經逃往桃園市。警方掌握行蹤，昨清晨5點在桃園市逮捕正在市區遊蕩的呂男，帶回偵訊。

凶嫌遊蕩桃園被逮

據了解，呂男因為中風，行動不便，加上與妻子相差15歲，王女在檳榔攤上班，結識不少男性友人，呂常為此吃妻子的醋，時常發生爭吵，也常為家裡財務爭執。鄰居表示，呂男脾氣不好，常常會動手打王女，昨天凌晨兩人爭吵很嚴重，驚動左右鄰居，不久就看到警車。

警方將呂男依殺人罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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