2年前遊赤嵌樓迷路 日家族來台謝警相助

2019-08-05

〔記者王俊忠／台南報導〕來自日本的中家先生，2年前帶家人到台南旅遊，因迷路求助警察，南市四分局安平派出所警員陳榮振除親切泡茶招待，還聯絡計程車前來搭載，讓他們順利完成旅程，中家感念在心，近日特地來台向陳員致謝，中家的孫子還獻上中文卡片，傳達台日警民的友好情誼。

台南市安平區是日本旅客到台南旅遊的熱門景點之一，安平派出所處理、協助過不少遺失物品或迷路的日本遊客。

住在日本大阪的中家先生，2年前與妻子帶著女兒、孫子4人到台南旅遊，因語言不通，找不到前往赤嵌樓的路，只好求助安平派出所。

當時值班的陳榮振，一邊用google翻譯軟體與中家先生溝通，一邊請他們坐下喝杯熱茶，再代為聯絡計程車前來搭載。中家先生覺得台灣警察很親切，台灣茶又很好喝，一家人感謝陳榮振的幫忙，開心前往赤嵌樓，繼續台南旅遊行程。

小孫子寫中文卡片致謝

2年前的邂逅，陳榮振並沒特別放在心上，中家先生近日卻帶著妻小一行人，前往派出所當面向他致謝，並送上大阪的餅乾當禮物。

中家先生的小孫子，還特地獻上用工整中文書寫的感謝卡片，陳員也回贈台灣茶葉，雙方寒暄半小時。

「沒想到中家家人2年後還記得我」，陳榮振表示，當初覺得只是一般為民服務，沒想到日本人如此有禮貌，讓他有些意外，也覺得要禮尚往來，為展現台日友好情誼，雙方還合影留念。

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