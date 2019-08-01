鹹濕夜店玩火秀 不甩中市開罰單

2019-08-01

〔記者張瑞楨／台中報導〕以鹹濕作風聞名，並屢傳鬥毆、女舞者猥褻等事端的中市知名夜店X-CUBE，竟玩起明火調酒助興的噱頭，調酒師在高濃度酒精的調酒上點火，再把調酒放於吧檯上供客人享用，酒與火苗溢出到吧檯上，整個吧檯宛如起火燃燒，絲毫不畏懼阿拉夜店大火9死慘事再度發生，上述錄影畫面被傳到網路上，台中市消防局與中市警局於前天深夜起稽查兩次，消防局開出3萬元至15萬元的罰單一張，不過，現場的幹部以不清楚狀況，內部調查中等理由拒絕簽收；台中市消防局第六救災救護大隊組長謝承達說，將把罰單寄給負責人。

幹部拒簽罰單 中市消防局稱會用寄的

2011年3月6日凌晨，台中市知名的阿拉夜店上演「猛男火舞秀」，猛男拿火把表演夏威夷火舞，卻引燃隔音棉，僅1分鐘火勢就蔓延，許多客人卻誤認是夜店的特殊表演效果，錯失寶貴逃生時間，造成9死13傷慘劇，事件後，消防法增訂非經主管機關許可，公共場所不得使用以產生火焰、火花或火星等方式表演，違反者處3萬至15萬元罰鍰，台中市火災預防自治條例也規定，公眾場所禁止明火表演。

不料，屢生事端的X-CUBE卻疑似違反上述規定，客人拍攝上傳的錄影畫面顯示，調酒師在酒上點火，再把燃燒的酒倒入放置於吧檯的杯子內，還刻意溢出，讓整個吧檯宛如起火燃燒般炫目嚇人，酒客爭相拿吸管吸酒，過程頗為誇張。

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