搭公車只投3元 被直送警所 少女淚崩

2019-07-31

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一名17歲女學生搭公車忘記帶錢包，於是跟著其他乘客投入零錢，司機發現少女只投3元，多次問「誰投3個1塊的」均無人承認，大聲說，「玩手機那位（少女），投3個1塊是怎樣，當我們是乞丐？…」少女才解釋沒零錢，司機懷疑她想逃票，直接把公車開到派出所請警方處理；少女母親趕到，反告公車司機涉嫌公然侮辱。

司機多次詢問 沒人認

該客運高雄區總經理韓洪開昨強調，高市公車都很友善，不會因少投零錢就送警或提告，這位司機一開始也給當事人說明機會，少女在第一時間未清楚說明，遺憾雙方還是產生誤會，昨已和少女母親連繫解釋，希望化解雙方誤會，會請法務人員向對方溝通說明。

司機開酸當我們乞丐 少女才解釋沒有零錢

據了解，少女剛滿17歲考上某大學，日前母親前往楠梓區工作前，與女兒相約到新堀江買入學用品，少女27日自義華路站搭漢程客運77路公車，匆忙上車發覺身上僅3元，她與其他2名女乘客投下零錢，少女第一個投，司機發現僅有3個1元硬幣，抬頭看後照鏡記下少女衣著與坐的位子。

邱姓司機察覺少女少投9元，多次問「誰投3個1塊的」、「剛剛只有妳們3人投錢而已喔」，3女均無應答，若無其事坐在位子上，後來司機直接點名「玩手機那一位（少女），投3個1塊是怎樣，當我們是乞丐？沒錢坐車？還偷雞摸狗？當我們白癡喔」，少女才趕忙解釋沒零錢，並打手機向母親求援。

司機懷疑少女蓄意逃票，將公車開至派出所，交由警方調查釐清，但沒有對少女提告。

少女向警方解釋，趕著出門忘帶錢包，曾在司機面前打手機給母親求助，並傳LINE訊息表示自己錢帶不夠，求助母親幫她補車資，想證明並非坐霸王車。

將公車開至警所調查 反遭家長告公然侮辱

少女見母親趕來派出所，哭訴遭司機羞辱，少女母親要求邱姓司機24小時內道歉未果，28日晚上報案，控告司機公然侮辱。

客運公司調查後表示，少女上車後先刷一卡通，出現「餘額不足」警示聲，司機等候少女找零錢，直到下一站，少女跟著其他乘客一起投入零錢，司機發現有人只投3元，便問「剛剛是誰投3塊錢，請補」，當時少女並沒有任何說明，才被司機認為有逃票之嫌，因此依公司作業標準流程，將該名乘客載至派出所。

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