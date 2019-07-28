3000公尺跑步普測取消 警署研發新技能應付突發狀況

2019-07-28

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署實施多年的體能測驗3000公尺跑步普測出現大變革，日前發函各警察局將其取消，也暫緩綜合逮捕術與徒手架離術驗收，警政署目前正研議提供更多元、更彈性的體能訓練方式，讓警員不再僅有跑步單一選擇，而綜合逮捕術與徒手架離術也不再是簡單的套招，會設定不同狀況結合不同裝備的訓練模式，以貼近警員遇到的各種突發狀況。

警政署表示，鐵路警察局員警李承翰殉職後，經聽取基層意見，發覺目前的3000公尺跑步普測，讓許多不喜歡跑步的警員，想盡辦法拒測，失去參與感，因此考量每位員警身體狀況及興趣各有不同下，認為除了跑步，還可規劃提供游泳、跳繩等不同選項，提供多元選擇。

至於現階段的綜合逮捕術與徒手架離術，僅驗收幾個動作，警員常驗收前練習一下就過關，致被認為是「套招」，面對突發狀況也無用武之地。

不同情境都能與徒手架離術結合

警政署正著手研究設定不同的情境，如遇到精神病患、持刀歹徒或持槍歹徒等，以及警員持警棍、辣椒水，或者警槍等不同的裝備，都要有不同的因應，讓該些不同的情境都能與徒手架離術結合，推出一整套警技訓練。

警政署已舉辦一場基層研討會，待辦完第二場即成立專案工作小組研議，提出一套更有效果的體能、體技訓練。

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