少女毒趴命案／性侵後丟包害命不算遺棄？3渣男全未押今重裁

2019-07-24

〔記者張瑞楨、楊政郡／台中報導〕見少女昏迷已無自救之力，竟冷血丟包飯店房間置之不理，這樣不算遺棄？

台南市17歲少女小珍（化名），本月14日參加毒趴猝死飯店房間，檢警查出何姓等3名男子趁小珍昏迷時輪流性侵，之後全部開溜，但台中地院不同意羈押，裁定將3人請回。台中高分院認為一審裁定可議，表示3男對於昏迷的被害人具有扶助義務，卻無一人通知家屬或告知飯店櫃台人員，任少女獨留房內，此舉「無遺棄之犯意」？況且3男供述不同，不排除有串供或湮滅證據等可能，合議庭撤銷原裁定，發回重裁；台中地院預定今天召開重裁羈押庭。

3男供述不同 恐串供滅證

當傳播妹賺錢的小珍，本月13日加入6名男子參與的毒品性愛趴，疑吸毒昏迷後，14日凌晨被6人「扛到」台中市豐原區一家商務飯店505號房，其中3男性侵小珍；傍晚5時，飯店人員發覺小珍陳屍床上，房間已被清理。

檢警追查後，將其中2男請回，涉掌鏡拍攝性交影片的賴姓男子獲檢方3萬元交保，何姓、莊姓、吳姓男子承認陸續與小珍性交，台中地檢署檢察官劉文賓依乘機性交、遺棄致死等罪聲請羈押。台中地院法官顏銀秋認為遺棄致死雖是重罪，但認為檢方未說明小珍是否無自救力、3男有無遺棄犯意，裁定請回；檢方抗告。

3人具有扶助義務

台中高分院合議庭審判長黃仁松、陪席法官唐中興、受命法官林宜民昨裁定指出，3人對未成年且昏迷的小珍，具有扶助義務，卻陸續離開飯店，無人通知小珍家屬或告知櫃台人員，任由小珍獨留房內，豈無遺棄的犯意？另外，3人對案情描述有差異，不排除有湮滅證據或勾串共犯證人之虞，台中地院未注意上述狀況，據此撤銷台中地院對3人請回的裁定，發回台中地院重新裁定。

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