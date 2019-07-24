法官溜班釣魚種菜 移送監院

2019-07-24

〔記者吳政峰／台北報導〕台南地院法官朱中和被檢舉經常於上班時間不假外出，政風單位接獲情資立案調查，跟監發現他竟跑去釣魚及種菜，還涉及不實申報加班，司法院人事審議委員會昨請他到會說明，但不採信其辯詞，認定他「言行不檢」，決議移送監察院審查；至於虛報加班一事，人審會認為仍有討論空間，「差勤不實」暫不成立。

台南地院朱中和 有懲戒必要

朱中和昨赴人審會說明，對他在上班時間溜去釣魚、種菜等情陳述意見，但人審委員未認可他的辯解。至於不實申報加班部分，人審會認為朱中和事後才上網填加班單，虛報的時間只有一次一小時，「不能排除」記憶有誤而填錯的可能，認為證據還未達到構成故意違失的心證，決議此部分不移送監院。

司法院表示，朱中和經常於正常上班時間不假外出，從事釣魚、種菜等與公務無關活動，違反「法官倫理規範」第五條規定，且具常態性，違失情節重大，為維護司法信譽，認有移送懲戒必要，依「法官法」第五十一條規定，決議通過將他移送監察院。

懲戒最輕是申誡 最重則免職

按照往例，司法官違失的案子移送監察院後，極可能面臨彈劾，一旦彈劾文送到職務法庭，就算最後懲戒的結果是力道最輕的申誡，亦影響清譽甚深、重創審判威信，此外，也將拿不到考績獎金，以及管制升遷五年；最重的懲戒則是免職。

人審會昨還討論桃園地院法官毛松廷懲處案，他在審理一件再審及訴訟救濟案時，被案件當事人發現他是前案法官，具狀聲請迴避，但毛法官未自請迴避，也未把聲請迴避的案件分給其他庭審理，逕自做成裁定；法官評鑑委員會認為他違反辦案程序、職務規定，建請人審會口頭警告，人審委員接受法評會建議，發佈口頭命令促其注意。

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