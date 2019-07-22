鴕鳥逃家 時速70狂奔大馬路

2019-07-22

〔記者陳恩惠／桃園報導〕哪來的鴕鳥逛大街？桃園市八德區興豐路昨天大白天出現一隻鴕鳥，在車陣中以約70公里速度狂奔亂竄，陳姓騎士停等紅燈，被飛奔而過的鴕鳥嚇一大跳；警方據報趕往，搜尋半個小時無所獲，而陳姓女子則不斷在網路更新鴕鳥最新動態，還稱「鴕鳥已抓到，並通知飼主領回」。警方查訪發現，鴕鳥是附近某宮廟飼養，從簡易圍籬逃家，女飼主下午已將鴕鳥帶回。

嚇得一票駕駛急煞車

桃園市警八德分局大安所副所長林嘉衡說，昨上午10點接獲報案稱有隻鴕鳥在興豐路上一度以時速約70公里的速度狂奔，由於受到汽車喇叭聲驚嚇，在長安街至國防大學途中一度跨越到對向車道逆向飛奔，還好行經車輛見狀紛紛閃避沒撞上。

警方說，這隻鴕鳥昨天上午9點多，由建安街108巷慢步走到興豐路口右轉，走過路旁停放的兩輛汽車，疑因駕駛人按鳴喇叭警告，隨即加速閃躲鴕鳥，引得牠邁開大步，奔跑起來，鴕鳥就從興豐路的外側車道，一路往國防大學的方向飛奔。

監視影像顯示，行駛在外側車道的汽、機車，發現車子後方竄出鴕鳥，無不放慢速度跟在後方，而趕時間的車輛則從內側車道加速超越，這時鴕鳥開始在四個車道間亂竄奔跑，汽機車騎士只能和牠保持約一個路口的距離，免得發生碰撞，所幸最後沒傳出意外。

桃市八德宮廟飼養 已帶回

警方派線上警網前往搜尋但沒看到鳥蹤，後來詢問po網的陳女，得知鴕鳥在1公里外已被熱心民眾攔獲，有人認出是附近宮廟養的。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法