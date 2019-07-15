爬南插脫隊失聯8天 登山會長墜溪谷亡

2019-07-15

〔記者李容萍、王俊忠／綜合報導〕63歲台南青山登山會會長楊欽泉，攀登桃園市復興區南插天山，入山後發現忘帶無線電、獨自返回登山口拿取，再度入山要與隊友會合，卻不慎走錯叉路，失聯8日後，搜救人員昨在一處100公尺深溪谷旁尋獲楊男遺體。

獨自回登山口拿無線電走錯叉路

家住台南市安南區的楊欽泉在銀行任職，有2、30年登山經驗，6日與其他登山會組成24人隊伍攀登南插天山，負責殿後押隊的楊男，約走了半小時後，獨自返回登山口，拿放在車上的無線電後，疑似走錯路而脫隊，與其他山友通話時曾抱怨「怎麼挑這麼難走的山…」，直至下午訊號就告中斷，另23名山友當天傍晚於登山口集合，遲未見楊男蹤影，報警協尋。

南插天山海拔從660至1907公尺，地形複雜，路徑蜿蜒崎嶇難行，山上訊號時好時壞，搜救隊先前曾經過楊男墜谷地點，是位在偏離登山路線的另一條山路上，因沒有明顯滑落痕跡而未察覺，直到昨下午2點10分許，試著在附近綁登山布條定位，並用繩索往山谷下搜尋，結果在谷底溪邊發現已無生命跡象的楊男。

搜救人員接力將遺體運至山路後移至登山口，今將由檢方相驗死因。

楊欽泉的親戚表示，楊男熱愛登山運動，還在銀行擔任保全，6日凌晨2點50分，還接到楊LINE問安訊息，之後就沒接到任何傳訊，得知楊男噩耗，楊妻、女兒和親友難過不已。

林務局新竹林區管理處大溪工作站主任周景國表示，南插天山屬插天山自然保留區範圍，屬中級山，該登山隊依規申請進入保留區。建議山友攀登中級山時，應先了解欲攀登山域的特性並擬好登山計畫，更須備妥山域地圖等圖資。個人裝備須有適當的衣著、糧食、定位的GPS（或手機）、照明與保暖裝備、個人藥品，最重要的是要結伴同行，避免落單或單獨攀登，才能確保登山安全。

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