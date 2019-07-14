《台中》檢舉違停等2小時 嘆警螺絲鬆了

2019-07-14

〔記者許國楨／台中報導〕盧秀燕上台，連警察執勤速度都慢了嗎？賴姓市民表示，前天下午在七期重劃區，發現兩輛機車違停在兩個汽車停車格中間，因此舉已影響汽車停放而主動打電話檢舉，未料等了將近兩小時才見警方姍姍來遲，讓他不禁想起以往林佳龍當市長時，只要有檢舉、警方十分鐘內一定來，令人感嘆是否盧市長上任後，連警察螺絲都鬆了呢？

對此，警方指出，前天光是下午兩點到傍晚六點為止，共有廿一起案件（車禍、違停），勤務人力上的確較吃緊，但員警在三點多接到110轉報時就曾前往，可能是舉報人敘述地點較籠統錯過，加上當時還有其他事故要處理，才會造成誤會，而同仁在五點多前往時，違停人一看到警車即將機車駛離。

檢舉人去電3通 警才姍姍來遲

不過，議員賴佳微也說，她最近也接到幾起有關民眾質疑交通亂象的案子，雖然她相信警方執勤很辛苦，不過民眾直接感受的是效率問題，違停只是冰山一角，盧市長上任後台中也發生了一些治安相關案件，恐怕的確有待檢討。

賴先生向本報投訴，前天與朋友相約喝咖啡，下午三點三十八分開車抵達朝富路與市政北六路口，原本要停放路旁停車格，卻發現兩輛機車違停在兩個停車格中間，他先去電110並提供兩輛機車車號，三點五十八分再度撥打表示尚未見警察來處理，四點多終於有派出所致電說現在勤務比較忙，四點四十五分換他打給派出所，表示實在太離譜了。

期間他在咖啡廳內，又有四到五輛自小客車準備停放該停車格，卻因這兩輛機車違停而作罷駛離，一直到五點三十三分，終於看到員警前來，這才見車主將機車移走。

賴先生說，以前林佳龍時代，檢舉十分鐘內警察一定來，現在差很多，約一個月前訪友，在巷口附近停滿違停機車擋到進出，也曾檢舉過一次未果。他感嘆，「是否盧市長上任後，連警察的螺絲都鬆了呢？」

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