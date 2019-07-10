找惡煞暴力討債 房仲名人遭訴

2019-07-10

〔記者陳慰慈／新北報導〕財經記者出身的知名房地產仲介邱太煊，被控與3名惡煞，對北市一家資產管理顧問公司李姓負責人及其陳姓合夥人暴力討債，陳男被搶走18萬5千元現金，還被逼簽立2張600萬元本票，新北地檢署依加重強盜、強制等罪起訴邱男等4人。

2015年底，李男因周轉不靈，向邱男借貸400萬，事後被要求每月償還15萬的利息，他無力償還，開始躲避。

起訴指出，2016年11月2日晚間11時許，邱男得知陳、李2人至新北市一處道場，率吳男等惡煞闖入，李男還不出錢，吳轉而向陳男下毒手，持水晶座台、電擊棒、甩棍痛毆陳男頭部；邱再喝令陳交出汽車鑰匙，從車上取走8萬元現金，再要求陳說出提款卡密碼，自帳戶領出5千元，並要陳簽立600萬元本票2張，另要陳交出原要給道場主人的10萬元。

邱男等人得手後，強押傷痕累累的陳男上車，載往台北市慶生醫院就診後，開走陳男名下轎車離去，事後陳男提告，檢方依涉犯傷害罪起訴吳男，其他人處分不起訴，陳男聲請再議，高檢署發回續查，新北檢重啟調查。

庭訊時，邱男供稱接獲吳電話通知才到道場，吳男則否認犯行，但在場其他證人指證歷歷，檢方將邱等4人起訴。 記者昨透過臉書私訊邱男，未獲回應。

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