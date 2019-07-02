雞雞切一半才知無癌 求償名醫1541萬敗訴

2019-07-02

〔記者張瑞楨／台中報導〕好慘！雞雞被切掉一半才知無癌，還告不成。

膿瘍疼痛 術後剩4.5公分

方姓中年男子指控，他因陰莖疼痛，向現為一家醫院副院長的歐姓泌尿科名醫求診，醫師懷疑是陰莖癌，將他陰莖切除，未料手術後病理檢驗顯示，他只是罹患膿瘍，沒癌卻被切掉陰莖，控告名醫與醫師時任的公立醫院連帶賠償他與妻子1541萬餘元；法院參考兩個單位鑑定，認為醫師診斷與處置符合醫療常規，鑑定還認為方男是「罕見病例」，據此判決方男敗訴。

判決指出，方男指控2013年間求診時，歐姓醫師安排他各項檢查，檢查報告未出爐前，歐研判他罹患陰莖癌，隨即進行陰莖切片，數天後檢查報告出來，未發現罹癌跡象，但醫師進行陰莖切片手術時，一併把陰莖全部切除，術後病理檢驗卻顯示病因是膿瘍，無惡性腫瘤。

方男痛苦說，切除陰莖造成他莫大損害，應賠償醫療費與精神慰撫金共891萬餘元，且本案侵害妻子的配偶權益，妻子也求償650萬元，合計1541萬餘元。

歐男出庭稱，方男求診時陰莖已有硬塊6個月之久及血尿症狀，他與放射科討論，認為惡性腫瘤機率很高，手術前兩度告訴對方，如果不得已必須「部分陰莖切除」，方答覆儘量不要切除陰莖，但同意手術並簽同意書。手術中他發現腫瘤界線不清楚，如果只切腫瘤，不切陰莖，不可能將腫瘤完全切除，遂中斷手術與方妻討論，取得其妻同意後，繼續手術及切除部分陰莖。

醫審會認定是罕見病例

台中地院認為，醫師手術前已告知方男夫妻，術後方男陰莖仍有4.5公分，非全無長度，而法院委託林口長庚醫院鑑定的結論是，醫師已善盡術前充分討論之責，行為符合醫療專業；另檢方委託醫審會鑑定，認為是「罕見病例」等，依此判決免賠。上訴後台中高分院認同一審見解，判決醫師及醫院免賠，可再上訴。

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