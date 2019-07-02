《台中》重大案件封口 警局開減肥記者會挨轟

2019-07-02

〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕保母涉嫌虐童案內容不能公開，但警察怎麼大減二十五公斤卻「非常值得報導」？法務部於今年六月十五日起實施偵查不公開作業辦法，導致基層警察噤若寒蟬，台中市多個重大案件如保母虐童案案情，警方都以上述法令不說明案情，昨天酒駕取締新制上路，警方緊急開記者會，媒體以為是要說明取締情況，未料卻是「交通員警減肥有成的分享記者會」，讓媒體質疑，到底什麼才是民眾需要知道的？

台中市警方執行偵查不公開新制非常徹底，例如上月底發生的保母涉嫌虐童案，還引發鄉民包圍保母住處與台中地檢署，警方不但對重大刑案以「偵查不公開」搪塞，甚而無限上綱，要求民眾也要遵守，不能提供錄影畫面給記者，但昨天卻特別召開記者會分享員警減肥有成，讓媒體記者都覺得「很無言」。

這項記者會於昨天下午在市警局交通大隊第二中隊召開，交通員警陳威政展現好身材，但媒體卻不感興趣，不免質疑，保母案以及一個疑使用偽幣的案件，警方不但自己不說明案情，還以「偵查不公開」，禁止民眾提供錄影畫面給記者，這邊不公開，另一邊卻召開交通警察減肥成果分享記者會，「到底警方在想什麼？」

警局：研商與修正中 適時披露給媒體

對此，中市警局公關室主任李建興回應說，因應新修正的「偵查不公開作業辦法」，中市警局近來一些單位的主管或新聞承辦人，對案件的個案認知理解從嚴，此舉除了影響警方與媒體互動，也影響民眾知的權利，不過，警察局近日已緊密與各單位研商及檢討修正，以求得共識，希望爾後在不違反法令情況下，適時提供資訊給媒體披露。

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