房仲經理冒航空考官面試 逼嫩女口交

2019-07-01

〔記者黃捷／台北報導〕房仲經理萬彭心在求職網站上，看到1名20多歲求職女子應徵航空公司地勤人員，竟冒充航空公司人事考官誘騙女子見面，再逼女子口交，得逞後還譏諷：「要不是妳是處女，早就強暴妳了」。台北地院依強制性交罪判萬男4年徒刑，並須賠償女子80萬元，全案仍可上訴。

房仲經理判刑4年 賠償80萬

判決指出，萬男在求職網站上看到女子履歷，得知她想應徵航空公司地勤，前年1月6日凌晨1時許打電話給女子，佯稱自己是航空公司考官，公司目前很缺人，一定可以錄取，要求女子視訊面試，還騙說公司設計師要做內衣調查，請女子脫到剩內衣褲讓他參考。

騙公司要內衣調查 要求視訊面試脫衣

萬男為讓女子卸下心防，強調自己是同性戀，女子則擔心失去工作機會，聽從指示脫衣。萬男見女子單純可欺，立刻邀約女子出面填履歷，兩人凌晨3點在北市中山區某超商碰面，萬男請女子上車填履歷，再以違停會遭警方臨檢為由，開車至天祥路停車格停放。

女子填履歷時，萬男藉口公司設計情趣內衣，要女子到後座自慰給他看，女子嚇得拒絕，萬男卻當場暴怒，也跑到後座，在女子旁手淫，並要女子口交，並說：「我那麼有誠意開車到台北了，妳應該要好好表現」，同時罵女子「太沒誠意」，女子怕遭遇不測，只好勉強照辦。

萬男性侵得逞後，不僅要脅女子不得張揚，還以嘲笑口吻說：「要不是妳是處女，早就強暴妳了，公司也有空服員幫我從事性行為。」女子允諾不告訴他人，萬男才終於放人，女子脫身後報警求助。

情境照

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