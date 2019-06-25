司法話題》司法標準不一 律師：公信力引質疑

2019-06-25

找盡理由不處分 恐引效尤

〔記者黃捷／台北報導〕辱警、咬警不起訴或判無罪，引發警界譁然，儘管妨害公務有許多有罪案例，法務部也曾出面緩頰「奴才案」只是個案，但律師陳振禮認為，就是因為司法標準不一，公信力引人質疑，才會被人民冠上「恐龍」稱號，而若認為罪不至罰，起碼得先認定觸法，再依微罪不舉給予緩起訴或免刑，而非找盡理由不起訴或判無罪，以免民眾群起效尤。

陳振禮指出，依「刑法」妨害公務罪章，對公務員施強暴脅迫，妨害其執行職務，可處三年以下徒刑、拘役或三百元以下罰金；就算僅有行為、言語上侮辱，也可處六個月以下徒刑、拘役或一百元以下罰金。妨害公務在司法實務上已有許多有罪判決，提醒民眾勿以身試法。

陳振禮表示，「奴才」、「流氓」等用詞在一般人認知上都有貶損之意，至於咬人行為，就算對象不是警察，也會觸犯傷害罪，不過，部分警察執法方式及態度確實有爭議或讓人不舒服，建議警方也應站在民眾角度想想，盡可能符合比例原則、採取最輕手段執法。

律師陳振瑋則認為，以這些案例來看，「流氓、奴才」都是意有所指的形容詞，形容警察取締的行為跟態度較為粗暴，雖用語尖酸刻薄，但仍屬可受公評之言詞，若強令人民在遭警察的強制力時，都不能表示情緒性意見，反而限制了人民的言論自由；不過，若用語跟事件根本無關，且屬人身攻擊，如「死肥豬」及三字經，則會構成妨害名譽罪。

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