女嬰疑受虐／「救活也是植物人」 母悲有拔管器捐最壞打算

2019-06-24

〔記者陳建志／台中報導〕台中爆發的疑似保母虐嬰事件中，1歲女嬰經醫生檢查，發現是「受虐性頭部創傷」嚴重顱內出血昏迷、左臂骨折，目前仍在加護病房與死神拔河，女嬰的母親昨難過表示，女兒4分之3的腦部都受損，就算救活也成為植物人，強調若無法自主呼吸，已有拔管、器捐的最壞打算。

這名女嬰由母親託給今年3月剛領到合格證照的郭姓新手保母照顧，不料21日上午郭女要幫女嬰洗澡時，發現女嬰叫不醒，立刻送到中國醫藥大學附設醫院急診就醫，目前仍在加護病房觀察。

女嬰母親說，當天接到電話，女兒已在送醫途中，保母表示女兒全身癱軟、叫不起來、意識不清，因前一陣子女兒感冒，以為只是吃藥嗜睡，直到接到醫師電話，表示到院時已昏迷不醒，昏迷指數只有3，才知道情況嚴重。

女嬰母親表示，女兒手術後3天是危險期，目前血壓不穩定，醫師有告知，妹妹要好已經不太可能，並說保母21日當天有來道歉，後來就沒有消息，目前都保持沉默，且對於提出質疑的地方，都沒有解釋，無法接受這樣的態度，並說前1天才跟女兒視訊，沒想到不到24小時就發生這樣的事，實在無法接受。

女嬰母親哽咽表示，再過4天手術滿1星期，醫生會看女兒是否可以自主呼吸，已經跟孩子爸爸討論過，如果屆時還是要靠儀器呼吸，會選擇拔管，並進行器官捐贈，因為女兒除了腦部受傷，其他器官都是健康的，希望可以幫助其他需要的小朋友，這樣也是幫妹妹做善事。

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