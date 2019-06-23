1歲娃腦重創昏迷 新手保母一問三不知

2019-06-23

醫通報 受虐性腦創傷

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛、張瑞楨／台中報導〕台中又發生疑似保母虐嬰事件！陳姓單親媽媽將1歲女兒交給郭姓保母24小時照顧，女童卻因「受虐性頭部創傷」嚴重顱內出血昏迷、左臂骨折送醫，緊急手術取出血塊後仍性命垂危、昏迷指數3，仍在加護病房與死神搏鬥，醫師擔心恐無法清醒或中重度殘障。由於女童傷勢嚴重，檢警已展開偵辦。

中國附醫兒童神經內科醫師張鈺孜指出，女童硬腦膜下出血及視網膜出血，像是用力甩動嬰兒頭部、或是丟到床上造成的傷勢，屬於「受虐性腦創傷」，因此通報相關機關。

保母聲稱 娃自行跌倒

社會局指出，24歲的郭女是3月剛領合格證照的新手保母，已婚育有1子，今年5月開始照顧女童，對於女童傷勢如何造成均稱不知道，只說女童自己跌倒，要幫她洗澡時發現一直叫不醒就立刻送醫，該局已介入調查，目前無法判定是否為刻意虐童或疏失導致。

女童21日被郭姓保母送到中國醫藥大學附設醫院急診就醫，到院時昏迷不醒，頭部右側硬腦膜下嚴重出血、視網膜出血，左前臂、臉部及胸、背等都有傷。

救活也癱瘓 父崩潰

「我的寶貝女兒，我連親都要很小心！」女童的生父昨天在臉書PO心碎文，說「對不起女兒」，小嬰兒躺在加護病房，沒有選擇權，直呼撕心裂肺、心力交瘁！醫生說這兩天是危險期，即使救活了，也會終身半邊癱瘓。「每天看著電視新聞播報保母出問題，現在血淋淋的降臨在我女兒身上！」

女童父親說，保母家中無監視器，無法直接調閱確認事發經過，抱怨為何法律沒有規定照顧嬰兒的環境一定要有監視器。

有網友昨獲悉後，到保母所住大樓外開直播抗議，揚言改天還要撒冥紙；警方呼籲民眾理性。

社會局調查有無虐待

社會局表示，若確定是保母虐待，將依照兒少法處6萬元到30萬元罰款，並公布其姓名，禁止其終身不得從事兒少服務相關工作，保母也要面臨業務過失或傷害致死刑責，加未成年加重其刑，最重7年或無期徒刑。

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