資安冏很大／盜帳號、奪虛寶…7成駭客抓不到

2019-06-22

近10年 破案率都不到3成

〔記者王冠仁／台北報導〕智慧手機普及，民眾對行動支付、虛寶交易、直播、網紅等朗朗上口，卻也衍生帳號被駭、虛寶被偷等網路犯罪，但受限許多網站設於境外，警方調閱資料追查困難，使得「妨害電腦使用」成為最難偵破的刑案，近10年來，破案率都未超過3成。

民眾常遇到妨害電腦使用的案件，大多是玩線上遊戲遭人盜取虛擬寶物，或臉書、Instagram等社群網站帳號遭人登入，並竄改密碼、胡亂發文、騷擾朋友等，甚至是電腦中了勒索病毒，須付贖才能取回檔案與資料。

過去曾有不肖集團發現，許多網紅的帳號能吸引網友注意，因此盜取帳號再轉賣牟利；像藝人莫莉、大馬歌手四葉草等人經營的Instagram，都曾遭人盜取無法登入。

但這類案件破案率始終不高，就台北市來看，早幾年連1成都不到，近幾年來因科技辦案的技術升級，破案率逐漸拉高，不過迄至去年，妨害電腦使用案件破獲率仍僅2成9，未突破3成。

境外IP 警偵辦最大困擾

警方表示，破獲率低的原因，主要是許多公司設於境外，或犯罪人利用IP多次跳轉致無法追查；此外，社群網站如臉書，只接受綁架、殺人等特定案類調閱資料，警方偵辦妨害電腦使用案件，向這些境外公司調取資料時，須付出許多時間精力，但能否得到回覆或回覆內容是否正確，只能碰運氣，但「機率跟中樂透差不多」。

再者，警方坦言，多數員警認為辦這類案件「CP值超低」，幾乎沒功獎，寧可花心力追查毒販或車手，可獲得更多功獎。

幾乎沒功獎 辦案缺動力

然而，對於電腦使用倚賴甚深的民眾，尤其經營社群網站為業的人，每天須花時間發文章、貼照片來經營，一旦帳號密碼遭駭客盜取，過往心血付諸流水，「如同世界末日」。

雖電腦犯罪破案率低，但隨著科技發展與監視器普及，搶案破獲率則剛好相反，現今已幾乎百分之百破案，警方偵辦竊案與詐騙集團，也同樣不再是棘手案件。

刑法「妨害電腦使用罪」規定，無故輸入他人帳號密碼、破解電腦保護措施或利用漏洞入侵他人電腦或相關設備者，處3年以下有期徒刑；侵入公務機關電腦相關設備，加重其刑二分之一。

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