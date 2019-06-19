恐怖小王嗆人夫 睡你老婆1天4次

2019-06-19

女想分手遭恐嚇「讓妳死」

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市婦人阿芳（化名）結識李男並與丈夫離婚，約1年後阿芳想分手，李男竟向阿芳的前夫嗆聲說，阿芳離婚前跟他「每天都在一起睡」，甚至1天做愛4次，李男還傳簡訊威脅阿芳「讓妳死」，並拿抱枕企圖悶死她，要跟她同歸於盡；阿芳無法忍受恐怖情人惡行報警，台中高分院依相姦罪等罪名，合併判刑10月與拘役50日，皆可易科罰金。

恐怖情人判刑

判決書指出，阿芳與丈夫2016年4月離婚，但阿芳當年1月就與李男發生性關係，同年12月阿芳想分手，李男挽回未果，2017年1月傳訊息對阿芳的前夫嗆聲，指阿芳尚未離婚前，跟他喝紅酒後性交，而且喝酒時1次，之後又1次，起床又1次，1天做3次，隔一天又做4次，前夫憤而對兩人提出相姦罪告訴，之後撤銷對阿芳的告訴。

阿芳乾脆在2017年1月出國躲避恐怖情郎，李男怒傳訊息威脅「讓妳死」、「讓妳家人過不安寧」，阿芳2月返國後，李男趁阿芳開門時入侵，雙手掐頸威脅「要讓妳兒子看不到媽媽」，阿芳苦苦哀求才鬆手。

同年2月14日，李男以寫分手協議書、共度最後一個情人節進入阿芳住處，卻拿抱枕悶住阿芳口鼻，威脅要悶死她再同歸於盡，阿芳苦求「你說什麼，我都答應」才鬆手，翌日李男離去後，阿芳向警方報案。

女險被悶死 向警報案

法院審理時，李男稱阿芳離婚後才發生性關係，並否認企圖悶死阿芳，台中地院不採信，依相姦罪、恐嚇罪、剝奪行動自由罪與強制罪合併判刑10月與拘役50日，可易科罰金共35萬元；阿芳卻認為李男沒有認罪，也沒有賠償和解，量刑10月太輕，透過檢察官上訴二審，台中高分院維持一審原判，剝奪行動自由罪可上訴，其餘判決確定。

情境照

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