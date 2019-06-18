頭目才能插3根鷹羽 女逾越遭拔羽毛不算侮辱

2019-06-18

〔記者李立法／屏東報導〕高姓女頭目在排灣族豐年祭典上，發現林姓女族人竟配戴部落最高地位象徵、頭目才有資格配戴的三根鷹羽頭飾，經指派胞妹勸說無效，女頭目當眾拔掉林女的頭飾鷹羽，林女自覺受辱憤提告；屏東地院法官認為，高女曾公開廣播要求林女自行取下，並非直接羞辱林女，不構成公然侮辱，判無罪。

屏東縣來義部落2年多前的豐年祭典上，高姓女頭目發現同部落林姓女頭目家族中的一名孫女，竟配戴插有三根鷹羽的頭飾，高女認為不合宜，因為在排灣族重要傳統慶典上，只有頭目才具資格配戴該頭飾，於是指派胞妹向林姓女頭目家族成員勸說，並要求林女取下頭飾，以維護部落傳統文化。

但林女不為所動，高女於是趁其不備，拔掉林女頭飾上的三根鷹羽，林女自覺受辱，當場痛哭，事後對高女提出妨害名譽告訴。

檢察官認為排灣族頭目為世襲制，林女為頭目備位資格，在部落有一定身分地位，高女強摘鷹羽行徑，足以貶損林女人格，依公然侮辱罪起訴。

但屏東地院法官參酌原住民傳統文化相關著作及現場狀況後，認為高女基於林女的衣著牴觸排灣族傳統文化，先以私下請託，接著以公開廣播方式要求林女自行取下頭飾，並非毫無依據且直接羞辱林女，客觀上難以認定構成公然侮辱行為，可上訴。

判決出爐引起地方議論，當地民意代表因為都認識高、林兩大頭目家族，不便評論對錯；但有較年長的族人認為，傳統上就只有當家頭目才能在公開祭典上配戴三羽頭飾，貴族為一至二羽，平民則不許插羽，服裝圖案也有一定規範，年輕世代如果沒有人教導、也不遵守，部落傳統價值恐怕會崩解。

屏東縣政府原民處長伍麗華指出，隨著時代的演變，政治力已凌駕部落頭目的權威，維繫原鄉部落的傳統價值及約制力逐漸式微，為傳承文化延續部落精神，原鄉民族教育必須重視及落實。

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