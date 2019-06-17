堂妹驚爆遭禿男偷舔 女大生揭「9歲就被他性侵」

2019-06-17

〔記者吳政峰／台北報導〕小妤（化名）9歲時遭到父親的柯姓結拜兄弟性侵，年幼不敢求助，隱忍12年，直到21歲時與堂妹聊天，驚知堂妹也遭柯男猥褻，因此報案控訴遭「禿頭」的柯男性侵，「想把他拖去打」，柯被依妨害性自主罪判刑8年確定，柯男不服提起再審，拿出照片證明「頭髮茂密」，非禿頭；但法官指，小妤報案時是指柯男為禿頭，而非柯犯案時是禿頭，日前駁回。

年幼受辱不敢求助

小妤父親與柯男是結拜多年好兄弟，兩家人常一起出去玩，2001年間，當時就讀小三、年僅9歲的小妤隨父親到柯男家中玩，與柯的兩個女兒玩得不亦樂乎，不願回家，其父應允讓她住在柯男家，隔天再來帶她，兩家一起去游泳池戲水。

隔天早上，小妤雙親到柯男家接人，柯男竟趁著小妤還沒下樓之際，把她拉到房間性侵，小妤受驚直說「我要告訴大人」，未料柯男回「最後一次」後，就把她眼睛蒙起來性侵。

年幼受辱，小妤不知也不敢聲張或求助，默默吞忍埋在心中多年，但壓力過大，讓她一度精神崩潰，不得不向醫師求助，甚至埋怨最愛的父親把她帶去柯男家，投射出鄙視等心理狀態。

上了大學的某一天，21歲的小妤在學校用臉書和16歲堂妹聊天，堂妹表示，有個變態出現在小妤家中，因為該變態曾偷舔私密處，印象深刻，小妤聽完她的描述後驚覺變態男就是柯男，頓時痛哭失聲，自責12年來沒有勇氣揭露狼行，害堂妹也受害。最後，小妤鼓起勇氣報警，並指證柯男特徵為「禿頭」。

柯男矢口否認犯行，強調若小妤遭性侵，當下為何不大聲求救，讓門外的雙親聽到，且小妤被診斷出有精神疾病，供詞不可信；惟法官認為小妤案發後就刻意疏離柯男，甚至看到柯男來訪還會甩門抗議，綜合其他證人供詞後判定性侵成立，去年判刑8年確定。

禿男判8年 提再審被駁回

柯男自覺被誣陷重判，日前提起再審，質疑小妤指證他是「禿頭」，但他那時候並未全禿，還拿出案發年度的照片證明自己「頭髮茂密」。不過，合議庭看完證詞後認為，小妤報案時是指柯男為禿頭，而非柯男犯案時是禿頭。

柯男另提起數項證據自清，但合議庭均認為無法推翻原審認定的事實，日前判決駁回其訴。柯男只要有新事實證據，在獄中仍可提起再審，無次數限制。

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