帥警買春拗下屬買單 只記申誡警局怒退

2019-06-15

〔記者王捷／台南報導〕台南一名年輕帥警官行為荒唐，跑去喝花酒、帶酒店女子出場，甚至由少爺開專車送他們進摩鐵，事後還找來警員處理酒帳及請店家刪除他出入酒店的監視畫面，不久後警官升任派出所長，前途璀燦，且以為一切天衣無縫，沒想到被檢方意外起出「涉案事證」。所屬分局為免「影響警譽」，呈出一份申誡小懲的處分公文，台南市警局高層大怒，退回公文要求重懲色警官。

警界白手套案外案

警官睡酒店妹，又要基層警員付錢醜事，早在2016年發生，但直到今年3月一件警察弊案的判決書出來才曝光；起於台南檢方調查弊案，釐清酒店業者與警界人際關係時，取得一份手機對話紀錄，查出當時一名老警員迫於無奈才替警官買單擦屁股，因色警官非弊案被告，檢察官基於偵查不公開未張揚，故直到該警官出入酒店被列為證人的事出現判決書，南警才獲知。

錄到關鍵買單對話

據了解，當初色警官被上級認為工作表現佳，很快晉升為副所長。2016年副所長任內，他上酒店初體驗，在同事鼓勵下又帶小姐出場，但沒有能力負擔3萬多元費用；沒多久該名認識店家的老警員被找來，默默接受暗示幫副所長處理酒帳和出場費，同時「處理掉」監視畫面。

業者基於尊重警察，又專程找酒店少爺開車，一路護送警官與酒店小姐上摩鐵休息。

判決書意外揭醜行

今年3月台南地院的判決書意外揭發色警官醜行後，所屬分局僅以警官「出入不正當場所」，想以薄懲輕輕帶過這起嚴重風紀案。但依警政署規定，此一風紀劣行，理應記過拔官和調地處分，更誇張的是，警官荒唐行為僅擬處申誡，因為不得已才到場付錢的警員，竟同樣被處分申誡，引發基層一片不滿。

警分局指會再調查

市警局本月間看到分局送上來的處分難以接受，退回處分書要求分局補足處分理由，並表示「一定要嚴格處分」；分局昨表示，會依規定調查，再呈報市警局議處。

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