評論女部屬事業線 吃丙法官陳梅欽 免職

2019-06-07

在外應酬還申報加班

〔記者吳政峰／台北報導〕去年時任士林地院法官的陳梅欽，被監察院認定有不實申報加班、言語騷擾女同事「事業線不錯」及露胸肌冒犯等違失，將他彈劾後移送職務法庭，職務法庭承審認定這些指控均成立，昨判決將他免除法官職務，轉任其他公職。去年事發後，陳梅欽隨即於8月11日辭職轉任律師，本件免職案生效後，他從此不能再申請回任法官或檢察官。

職務法庭指出，去年1月及5月間，陳梅欽下班後明明在外飲宴應酬，卻向士院申報不實加班；此外，陳梅欽2012年9月11日下班宴請部屬餐敘時，對兩位女同仁說出「露事業線」或「事業線也不錯」等言，還解開自己上衣鈕扣露胸肌，甚至無理要求部屬喝酒、打通關，有利用權勢、缺乏性平意識、騷擾女性等不當言行，使兩女感受敵意及冒犯，傷害尊嚴與造成心理陰影，其中一女隔日工作還受到影響。

職務法庭批評，陳梅欽明知自己是外出飲宴，卻重複報加班，違反「法官法」及「法官倫理規範」，嚴重損害職位尊嚴，且讓人民質疑法官的誠實、正直、公平、公正審判。

去年已辭職轉任律師

職務法庭解釋，依「司法院及所屬機關職員考勤要點」規定，法官上下班雖免簽到退，但不表示可任意不來法院，若要到其他地方執行職務，仍不得涉足不適當場所；換句話說，陳梅欽不得主張赴宴是加班工作。

至於冒犯女同事部分，職務法庭指陳梅欽損害職務尊嚴及司法形象，情節重大，參酌他2005年曾因網路交友言行不檢，致考績被列丙等，綜合其人格圖象、行事態度、長期職務評定結果，職務法庭認陳已不宜續任法官職務。

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