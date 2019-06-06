網拍男與「同婚女」上摩鐵 衣衫完整 離奇雙亡

2019-06-06

現場留有三級毒品

〔社會新聞中心／綜合報導〕新北市新莊區發生一對年輕男女離奇陳屍摩鐵命案！從事網拍、女友是美妝網紅的24歲巫姓男子，與臉書上標註已和同性友人結婚的同齡羅女，昨凌晨相偕到精品旅館，4小時後清潔人員入內打掃，驚見2人仰躺床上和地上明顯氣絕。檢警在現場找到1小包糖果粉末，內有三級毒品成分，不排除與2人雙亡有關，將解剖追查。

吸毒同亡？ 待釐清

全案有兩大疑團未解，一是，若吸用毒品發生意外，2人相約吸毒竟在短時間內同時死亡的情況罕見，有無施用與是否過量有待解答。二是，若相約服毒輕生，不僅雙方親友未發現尋死徵兆，且以目前2人各有感情歸屬、工作穩定等情來看，也似無輕生之理。

雙方各有感情歸屬

警方調查，2人昨天凌晨2時，衣著輕便地聊天緩步進入旅館，入住半小時後，打電話向櫃檯反映房間馬桶堵塞，清潔員前往處理完畢後離開，未發現異狀，期間無訪客進出。

巫男與羅女 輕裝聊進摩鐵

到了清晨6時退房時間已過，2人未出現，房務撥打電話無人回應，清潔員進房察看，驚見巫男仰躺床上、羅女仰躺床邊，嚇得報案。警、消到場確認2人明顯死亡多時，家屬聞訊趕來，仍要求將2人送醫，急救無效。

鑑識人員勘驗，2名死者無明顯外傷，衣著完整，現場無打鬥及侵入痕跡，房間整齊乾淨，初步排除外力介入；死者雖呈現仰躺，但2人皆雙拳微握，資深員警研判遺體有此姿勢，應是死前因痛苦或身體不適而掙扎，依此來看，可能吞下不明藥物導致。

2死者皆雙拳微握

現場無遺書，有一瓶剩下一半的礦泉水，警方在巫男遺體右側枕頭下方發現1包糖果粉末，初步檢驗內含三級毒品成分。檢警目前無法判斷死因，也無法確定是否一定與毒品有關，全案除將粉末進一步送驗，並安排解剖釐清疑點。

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現場拉起封鎖線。（記者曾健銘翻攝）

巫男（左）與羅女步行到旅館，看起來並無異狀。（記者曾健銘翻攝）

巫男與網紅女友甜蜜合照。（翻攝自臉書）

羅女自拍照。（翻攝自臉書）

雙屍命案待解疑團

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