天道盟大哥 當街開槍追殺四海幫堂主

2019-06-03

〔記者王冠仁／台北報導〕四海幫海青堂堂主蘇文帝，曾在酒店與天道盟十五分會幫眾發生衝突，十五分會大哥吳柏諺記恨月餘，前天趁蘇開車外出尾隨尋仇，在台北市重慶北路對蘇的車連開3槍，其中1槍擊中蘇的左手臂。

曾在酒店鬥毆 記恨報復

警方當晚9點多，在新店逮到吳柏諺與2名幫眾，並查扣涉案改造手槍，將吳等3人依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦。

警方調查， 4月24日凌晨時刻，30歲蘇文帝與幫眾、竹聯幫成員在台北市忠孝東路一間特種酒店飲酒，當時27歲吳柏諺也與自己的幫眾在另間包廂喝酒；由於雙方認識，彼此還曾到對方包廂敬酒寒暄。

雙方先後離去，兩方小弟卻在等電梯時，因酒醉起口角並爆發衝突；混亂間雙方多人掛彩，其中吳的腹部遭人持刀刺傷，吳一名小弟被殺成重傷。

警方獲報立即出動快速打擊部隊到場噴灑辣椒水制止，將現場25人帶回調查，其中5人被依恐嚇等罪嫌送辦，另外13人依違反社會秩序維護法裁罰。

吳柏諺開3槍 擊中蘇文帝左臂

事後警方發現兩方都有幫派背景，為制止尋仇報復，警方強力約制雙方，但吳仍懷恨在心，找幫眾對蘇跟監，前天中午找陳姓、王姓幫眾開車，吳坐在副駕駛座，一路尾隨，趁蘇行經台北市重慶北路3段252巷口時，吳從車內對蘇的轎車開3槍，其中2槍擊中車門，另1槍穿破車窗並擊中蘇的左手臂。

警方說，附近民眾聽聞槍響報警，蘇車內的友人立刻將蘇送醫，沒生命危險。

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