天道盟大哥 當街開槍追殺四海幫堂主
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2019-06-03

〔記者王冠仁／台北報導〕四海幫海青堂堂主蘇文帝，曾在酒店與天道盟十五分會幫眾發生衝突，十五分會大哥吳柏諺記恨月餘，前天趁蘇開車外出尾隨尋仇，在台北市重慶北路對蘇的車連開3槍，其中1槍擊中蘇的左手臂。

曾在酒店鬥毆 記恨報復

警方當晚9點多，在新店逮到吳柏諺與2名幫眾，並查扣涉案改造手槍，將吳等3人依殺人未遂、槍砲等罪嫌送辦。

警方調查， 4月24日凌晨時刻，30歲蘇文帝與幫眾、竹聯幫成員在台北市忠孝東路一間特種酒店飲酒，當時27歲吳柏諺也與自己的幫眾在另間包廂喝酒；由於雙方認識，彼此還曾到對方包廂敬酒寒暄。

雙方先後離去，兩方小弟卻在等電梯時，因酒醉起口角並爆發衝突；混亂間雙方多人掛彩，其中吳的腹部遭人持刀刺傷，吳一名小弟被殺成重傷。

警方獲報立即出動快速打擊部隊到場噴灑辣椒水制止，將現場25人帶回調查，其中5人被依恐嚇等罪嫌送辦，另外13人依違反社會秩序維護法裁罰。

吳柏諺開3槍 擊中蘇文帝左臂

事後警方發現兩方都有幫派背景，為制止尋仇報復，警方強力約制雙方，但吳仍懷恨在心，找幫眾對蘇跟監，前天中午找陳姓、王姓幫眾開車，吳坐在副駕駛座，一路尾隨，趁蘇行經台北市重慶北路3段252巷口時，吳從車內對蘇的轎車開3槍，其中2槍擊中車門，另1槍穿破車窗並擊中蘇的左手臂。

警方說，附近民眾聽聞槍響報警，蘇車內的友人立刻將蘇送醫，沒生命危險。

  • 天道盟十五分會大哥吳柏諺涉嫌尾隨開槍打傷四海幫海青堂堂主蘇文帝被逮。警方查扣涉案槍枝。（記者王冠仁翻攝）

    天道盟十五分會大哥吳柏諺涉嫌尾隨開槍打傷四海幫海青堂堂主蘇文帝被逮。警方查扣涉案槍枝。（記者王冠仁翻攝）

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