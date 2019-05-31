3度酒駕撞死獨子和準新娘 拿3屋和解 少判3年

2019-05-31

檢求處10年 1審判7年

〔記者楊政郡／台中報導〕2度酒駕被吊銷駕照的檳榔攤業者陳瑞盈，今年2月酒駕撞死獨子彭賢豪、準新娘鄭雅慧2名年輕騎士，案發後陳男為了拚減刑，一口氣將2間套房及1間公寓的身家，全過戶給死者家屬，再賠償約105萬元，終獲和解；台中地院斟酌檢察官原本求處的最高刑度10年有期徒刑之後，減去3年，昨天將陳男判刑7年。

痛失獨子愛女 2家屬不滿痛哭

不過彭賢豪父親哽咽表示，台灣的法律一再縱容酒駕肇事者，他喝完酒「想回家」卻讓無辜者不能回家，真是諷刺。鄭雅慧的母親也難過稱，對判決不滿意。

經營檳榔攤的陳瑞盈（49歲），去年3月酒駕拒測被吊銷駕照，8個月後再度無照酒駕遭判刑3月。但陳男仍未警惕，今年2月1日晚間在南投縣中寮農舍飲酒，酒後開休旅車返回台中，2日凌晨開至大里國光路2段，逆向行駛近1公里還超速、蛇行、闖紅燈，結果撞上男騎士彭賢豪（21歲）、女騎士鄭雅慧（25歲）及多輛汽車，兩機車被撞成廢鐵，彭、鄭慘死，陳的酒測值高達0.81毫克。

陳男承認犯行，但對闖下大禍辯稱因為服用安眠藥，不記得為何逆向；不過案發後，陳嫌把3間房屋過戶給被害者家屬及賠償105萬元，與死者家屬和解。法官考量被告有悔意，盡力賠償，判處7年徒刑。

彭父昨激動表示，被告雖口頭道歉，但於事無補，對判決很不滿意，他相信檢察官會再上訴；他說，開庭時法官問被告：「喝了酒為何還要開車？」陳男回答：「想回家」，他為了自己回家方便，卻讓其他無辜者回不了家。鄭母哭說，非常愛女兒，心裡很難過。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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