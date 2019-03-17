保管合唱團公費與家人口角 名高校生墜樓亡

2019-03-17

〔記者吳仁捷／新北報導〕就讀台北市一所明星公立高中的高二男學生，前天深夜從新北市板橋區的大樓住所，墜地不治。雙親哀慟告訴警方，當晚發現愛子在房內整理一把現金，因金額超過零用金，他們關切金錢來源，兒子解釋替學校合唱團保管公費，認為有能力保管不需父母擔心，雙方一度起口角，沒想到隨後發生墜樓憾事。

據了解，這名17歲少年是家中獨子，不但會讀書，也熱中參加合唱團；雙親是上班族。

專家：親子避免對立防憾事

新北市教育局特教科專員陳香君表示，孩子選擇離開，留下的至親、友人最為難過，希望不要從單一因素、事件來歸咎原因，並對親友心理建設。專家建議，家長應從建立與孩子間信任開始，避免對立，建議家長先關心孩子從事某一行為的原因、想法，及孩子有無向家長分享的想法等，以關心代替責難，正向增進親子關係。

據了解，當晚死者父母與兒子溝通錢的來源，疑因溝通落差，少年不滿被質疑，說「這是我的私事」後，進浴室洗澡，家長也回房，未料不久後聽到巨響，驚覺出事。

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