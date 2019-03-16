虛擬車禍「吞掉」工地墜亡

2019-03-16

工人墜2樓不治 怕被停工急滅證

〔記者羅欣貞、吳仁捷、許國楨、蔡淑媛／綜合報導〕屏東縣1處透天厝建案發生工安意外，19歲郭姓工人墜至2樓天台不治，業者及工頭等人擔心會被勒令停工，影響交屋，竟異想天開地把死者機車推去撞電箱，還清洗墜落處血跡隱匿真相，謊稱死者是出車禍，但造假犯行全被監視器錄下，連警方看了也傻眼。

洗掉陽台上血跡 裝成在1樓撞車

前天發生在屏東內埔鄉光明路的工安事件，警方獲報到場，看到1輛機車倒在建案旁馬路，已送醫的郭男顱內出血不治；但警方勘查時，在建案2樓陽台發現有疑遭清洗的血跡，地面也有物體掉落痕跡，認為案情有疑點，進一步過濾監視器畫面才發現，竟是1名男子將死者機車推去撞電箱，還用槌子敲擊機車，製造交通事故假象。

警方調查，郭男墜樓後，施姓業者及2名工頭、1名會計開車將郭送醫，2名工頭再返回現場製造車禍假象，將釐清是誰主導，並依工安意外、使公務人員登載不實罪將4人及1名目擊者移送檢方偵辦，訊後獲交保。

衛生署南區職安中心已要求工地停工，認為工人疑從4樓墜至2樓，將進一步調查高空作業有無依規定配帶吊繩與全案責任歸屬。

新北和台中也傳工安 1死4傷

屏東縣政府勞工處長林德輝表示，郭男家境不寬裕，縣府先發給3萬元職災慰問金給家屬，並協助申請慰助金等。發生工安意外的建案接近完工階段，對工安事件不回應；該工地大樓外掛的布條上，印有「閣堤河畔」等字。

不僅屏東發生工安事件，新北市和台中市昨天也接連發生，新北市板橋傳出63歲潘姓水電工從電梯井1樓墜至地下3樓，送醫不治，勞檢發現起於升降設備違規搭載，致電梯整個塌陷；台中則是大樓工地灌漿時鷹架及板模坍塌壓住4名工人，3人自行脫困受輕傷，1人傷勢較嚴重，被救出送醫，勞檢發現工地僅以鋼管支撐，未設足夠的水平繫條造成板模倒塌。

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