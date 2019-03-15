涉收賄替建商關說 新北4連霸議員聲押

2019-03-15

陳科名被控換土方利益

〔記者陳慰慈、何玉華／新北報導〕新北市4連霸市議員陳科名，被控向新北市政府工務局施壓，助建商加速取得建照，換取旗下公司以高價取得建商土方清運等工程利益，及活動經費贊助，新北市環保局清潔隊徐姓隊員也被查出圖利陳男的土方公司，對違規行為放水不開單告發；新北地檢署前天指揮調查局台北市調處搜索約談，昨依涉犯貪污重罪、有串證之虞，向法院聲押禁見陳、徐及陳男公司的3名員工。

檢調追查，在新莊副都心等處有建案的多家建商與營造商，2017年起找上民進黨籍的陳科名，請其幫忙加速建照核發，陳男遂涉嫌向核發建照的工務局施壓，要求公文跑快一點，承辦員若未加速辦理，陳還會致電其上級督導，叮嚀催促「不能再快一點嗎？」建商取得建照後，陳男實質掌控的公司便能以較高價格承攬清運土方等工程。

檢調還發現，徐姓清潔隊員明知陳男的土方公司多次違規，稽查卻不取締開罰，也被依圖利罪嫌查辦。

新北清潔隊員 也被聲押

檢調前天搜索陳科名住處、公司及新潤建設等多家建商、營造商的辦公室等共26處，約談21名被告、3名證人，陳男等人否認犯行，但供述不一，檢方複訊後聲押5人，其餘16名建商等被告各以5到20萬元不等交保。對於有公務員涉案，新北市長侯友宜表示，市府立場是該辦就要辦，該處理就要處理，絕不寬貸。

陳科名是新莊區在地市議員，他先當選台北縣的末代議員，再接續連任3屆新北市議員。地方人士說，陳科名雖是民進黨籍議員，但與朱立倫執政的市府團隊互動熱絡，當年朱立倫與游錫堃競選市長時，陳科名在市政總質詢時脫口說出「希望與朱立倫一起當選」，一度引起側目。

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