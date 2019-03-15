假自白讓他關19年 死囚謝志宏重獲自由

2019-03-15

灑脫談被關：生命的旅程 沒有什麼

〔記者王捷／台南報導〕發生在19年前的台南歸仁雙屍命案，男子郭俊偉、謝志宏被控殺害陳姓女子與目擊者張清木，被最高法院判死定讞，但檢方發現謝志宏曾在警訊時寫下否認犯案的「行蹤交代稿」，偵審卷宗卻獨缺這份關鍵自白，加上謝的自白缺少影音紀錄，據此聲請再審，台南高分院昨裁定再審，停止刑罰執行，昨下午5時謝志宏經檢察官訊問後釋放，責付謝母看管，結束長達6834天的羈押。

若判無罪 可獲700萬補償金

謝志宏獲釋後，與律師團隊、冤獄平反協會的成員擁抱，對於重獲自由，他灑脫地說：「就像一個轉身，是生命的旅程，沒有什麼。」依刑事補償法，未來如果謝獲判無罪，可獲得近700萬補償金。

歸仁雙屍案 被主嫌咬共犯

謝志宏與郭俊偉被控於2000年6月24日凌晨夜遊時，郭拿蝴蝶刀性侵殺害一名女子，又將路過的目擊老農殺害，謝被列為共犯，從2001年到2010年，最高法院7度發回更審，更七審仍判謝志宏死刑，2011年獲最高法院判刑確定。

否認殺人證據 未給院檢

當時是實習律師的涂欣成，看到謝志宏的一審判決，認為偵查階段有疑點，決定替他打官司；台南高分檢去年9月聲請再審。

被殺狀態與警訊筆錄不同

高分檢指出，第一項證據是手寫資料，謝志宏在歸仁分局寫下的「行蹤報告」，這份資料當時沒交給院檢，保留在歸仁分局，自白內容表示未參與殺人，但過了3、4個小時，謝在警訊自白時，供承性侵殺害被害人。

其次，當時法醫認為行凶用的蝴蝶刀沒有血溝，刺入人體要很大力才能拔出，被害女子身上有48處刀傷，判斷不是一人所為。

但法醫研究所指出，「沒血溝的刀難拔」這個論點無科學證據與文獻佐證。加上檢方委託鑑識人員多次比對謝、郭供詞與現場證據，發現受害人被刺殺的狀態與警訊筆錄不同。

當庭獲釋 緊緊牽住媽媽的手

檢方的聲請理由獲院方認同，昨裁定再審，再度開啟審理程序。謝志宏昨牽著母親的手走下高分院階梯，謝母哽咽用台語說：「謝謝大家幫忙！」表示已備妥豬腳麵線與新衣服等著兒子回家。

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