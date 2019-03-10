扮富商對保全下藥 下藥洗劫社區款項

2019-03-10

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋某社區日前發生罕見迷魂盜案，毒蟲楊志成佯裝有錢住戶，煮了一鍋摻入有毒品成分的肉桂湯，拿到警衛亭請2名保全食用，2人喝完一個倒在中庭、一個倒在崗哨，楊男趁機洗劫社區款項3000元逃逸，落網後被依強盜罪嫌送辦。

煮湯迷倒兩警衛 當天落網

這處社區去年曾發生住戶狠心殺害女友後分屍7塊，再棄屍社區花圃的駭人命案。因該社區棟數很多、住戶超過1千戶，保全崗哨散布多個出入口，故保全不認識所有住戶，因而讓楊嫌得以冒充住戶犯罪。

警方調查，楊嫌本月3日清晨經過社區，見保全代收住戶繳交的停車費等社區費用，靈機一動，回家煮了一鍋肉桂湯並摻入有迷昏效果的毒品，冒充社區住戶與42歲鄭姓、31歲杜姓保全攀談。楊供稱，他假稱自己的園藝公司生意做得很大，還說他的湯對身體很好，2名保全不疑有他，喝下「毒湯」後不到20分鐘，鄭昏倒在警衛亭崗哨，巡邏的杜男昏倒在社區中庭。

楊趁機侵入警衛室打開抽屜，劫走保全代收的3000元社區款項，期間有訪客開車經過，楊還跟訪客打招呼、幫忙開門，等到訪客開車離去，才從容逃離。海山警分局調閱監視器追查，當天下午逮捕54歲列管毒品人口楊志成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/